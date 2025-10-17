Soutěž tříčlenných družstev vyhrálo na základě součtu výsledků z kvalifikace suverénně Chorvatsko, jež nastřílelo 368 bodů z 375 možných. Češi měli 361 bodů stejně jako stříbrní Američané.
Olympijští vítězové z Pekingu 2008 Kostelecký a z Tokia z roku 2021 Lipták získali v soutěži družstev medaili na třetím mistrovství světa za sebou. Před třemi lety byli druzí s Vladimírem Štěpánem a v roce 2023 třetí s Pavlem Vaňkem.
V kvalifikaci minuli Lipták a Palacký čtyři terče a jejich bodový zisk 121 byl nejvyšší, jenž nezaručoval postup alespoň do rozstřelu do finále. Padesátiletý Kostelecký nastřílel 119 bodů.
Ženské družstvo Martina Matějková, Zina Hrdličková a Adéla Mrňová skončilo deváté, v soutěži jednotlivkyň byla nejvýše 38. Matějková.
Šampionát ve střelbě z brokových zbraní uzavře v sobotu trap smíšených dvojic.