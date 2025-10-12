Skeetař Korčák se stal v Aténách vicemistrem světa, Tomeček byl čtvrtý

V soutěži družstev skončili Korčák s Tomečkem a Milošem Slavíčkem smolně pátí se stejným počtem zásahů, jako měli bronzoví Řekové a čtvrtí Francouzi. Titul obhájili Američané před Italy.
Pátý skončil i ženský tým v sestavě Anna Šindelářová, Barbora Šumová a Hana Adámková, jež byla na 18. místě v kvalifikaci nejvýše postavenou reprezentantkou. Češky ale dělily od bronzu čtyři zásahy. Zvítězily Američanky vedené novou individuální šampionkou Samanthou Simontonovou.
Korčák postoupil do finále ze třetího místa v kvalifikaci, v níž mu ze 125 terčů ulétly jen dva. Tomeček, který po dvou kvalifikačních dnech vedl, musel po dvou chybách v poslední položce nakonec absolvovat rozstřel jedenácti soupeřů o dvě postupová místa a jistotu účasti ve finále získal po šestnácti dodatečných terčích.
Ve finále Korčák hned v úvodu udělal chybu, ale pak měl dlouhou sérii úspěchů a z druhého místa už ho žádný soupeř nesesadil. Na Hancocka neměl, tomu ulétl jediný terč. I tak ale při premiérovém startu na seniorském MS dosáhl střelec Komety Brno životního výsledku a stříbro přidal po šesti letech ke zlatu z juniorského šampionátu. Ziskem medaile završil sezonu, v níž byl jediným českým brokařem, který dosáhl na medaili ve Světovém poháru - v červenci v Lonatu byl třetí, čímž si vyrovnal osobní maximum.
Účastník tří olympiád Tomeček při devátém startu na MS podruhé střílel finále a o jedno místo si vylepšil maximum z Čchang-wonu 2018. V Aténách se dlouho držel na medailové pozici, ale v závěru třetí vyřazovací fáze mu ulétlo pět ze sedmi asfaltových terčů.
Družstvo neudrželo průběžné vedení po sobotě. Vedle Tomečka chyboval v poslední kvalifikační položce dokonce třikrát Miloš Slavíček.
MS ve střelbě z brokových zbraní v Aténách
Skeet
Muži: 1. Hancock (USA) 53, 2. Korčák (ČR) 49, 3. Petersen (Dán.), 4. Tomeček, ...v kvalifikaci 78. Slavíček (oba ČR).
Ženy: 1. Simontonová (USA) 57, 2. Rodríguezová (Mex.) 54, 3. Larssonová (Švéd.), ...v kvalifikaci 18. Adámková, 22. Šindelářová, 23. Šumová (všechny ČR).