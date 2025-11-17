Nymburský si vystřílel na MS titul z velkorážní pušky vleže, zlatý je i český tým

Petr Nymburský se v posledním soutěžním dnu šampionátu ve sportovní střelbě v Káhiře stal mistrem světa ve velkorážní pušce vleže. Neolympijskou disciplínu, při níž se střílí na vzdálenost 300 metrů, ovládl také český tým, s Nymburským se o titul zasloužili Jiří Přívratský a Aleš Entrichel.

Petr Nymburský | foto: Jürgen Heise

Přívratský poté získal stříbrnou medaili ve standardní pušce, v závěrečné soutěži šampionátu otevřené pro muže a ženy jej předčila jen norská střelkyně Katrine Lundová.

Třicetiletý Nymburský získal druhou zlatou medaili z MS v kariéře, před dvěma lety v Baku byl nejlepší v jiné neolympijské disciplíně libovolná malorážka vleže na 50 metrů. V Ázerbájdžánu se tehdy stal i vicemistrem světa v olympijské třípolohové střelbě, ve které je také dvojnásobným evropským šampionem (2019 a 2022).

V Káhiře zaznamenal 597 bodů z 600 možných a při shodném výsledku s dalšími čtyřmi soupeři rozhodl v jeho prospěch počet přesných desítek. Trefil jich 40 a zvítězil před Němcem Maxem Ohlenburgerem (38) a Jónem Thórem Sigurdssonem z Islandu (36).

Přívratský si připsal 39 přesných středů, ale se ziskem 596 bodů skončil šestý. Entrichelovi individuální soutěž tolik nevyšla a obsadil 25. místo.

Tým si zajistil titul v předchozí eliminaci. Z 1800 možných bodů české trio získalo 1787 a o tři body zvítězilo před Švýcary. Třetí skončili v konkurenci osmi týmů Poláci.

Zisk dvou zlatých medailí vynesl českou výpravu v Egyptě do první desítky v hodnocení zemí a sbírku ještě doplnil o třetí cenný kov v další neolympijské disciplíně Přívratský. V třípolohové střelbě ze standardní pušky na třísetmetrovou vzdálenost skončil se ziskem 589 bodů druhý za Lundovou (593). Bronz získal Rakušan Bernhard Pickl, ve čtyřiadvacetičlenném startovním poli byly čtyři ženy.

Přívratský vybojoval na MS první individuální medaili v seniorské kariéře. Jako junior se stal v roce 2021 juniorským vicemistrem světa v olympijské třípolohové střelbě z malorážky. Do Egypta přijel v této královské disciplíně jako lídr světového žebříčku a obsadil v ní v minulém týdnu 11. místo.

Čeští střelci obsadili v Káhiře s bilancí 2-1-0 osmé místo v medailovém hodnocení zemí. Nejlepší byla Čína, která v 38 soutěžích získala 12 zlatých, sedm stříbrných a dvě bronzové medaile, před Koreou (7-3-4) a Indií (3-6-4).

Mistrovství světa v sportovní střelbě v puškových a pistolových disciplínách v Káhiře

Muži:
Velkorážní puška vleže: 1. Nymburský (ČR) 597 (40), 2. Ohlenburger (Něm.) 597 (38), 3. Sigurdsson (Isl.) 597 (36), ...6. Přívratský 596, 25. Entrichel 588 (oba ČR).
Družstva: 1. Česko 1787, 2. Švýcarsko 1784, 3. Polsko 1780.

Velkorážní pistole: 1. Korostylov (Ukr.) 584, 2. Singh (Indie) 584, 3. Fridrici (Fr.) 583, ...6. Rampula 580, 13. Dubový 576, 21. Těhan (všichni ČR) 571.
Družstva: 1. Francie 1737, 2. Ukrajina 1734, 3. Korea 1734, 4. Česko 1727.

Open:
Standardní puška: 1. Lundová (Nor.) 593, 2. Přívratský 589, 3. Pickl (Rak.) 586, ...16. Entrichel 577, 21. Nymburský 570.

