Měli jsme jenom kladné ohlasy, těší pořadatele softbalového MS v Brodě

Holobrádek: Kulisa byla naprosto úžasná Softbalista Michal Holobrádek Na nejlepší výsledek na světovém šampionátu v historii sice nedosáhli, přesto si čeští softbalisté letošní turnaj maximálně užili. Potvrzuje to i jednadvacetiletý nadhazovač Michal Holobrádek.

„Na každý náš zápas přišla strašná spousta lidí, kteří nás hnali dopředu. A to i v zápasech, kdy se nám zrovna moc nedařilo. Myslím, že na tenhle zážitek budeme všichni dlouho vzpomínat,“ měl jasno hráč havlíčkobrodských Hrochů.

Nesvazovala vám ale na druhou stranu domácí atmosféra někdy trochu ruce?Je

pravda, že jsem se toho před začátkem šampionátu trochu bál, ale nepotvrdilo se to. Od prvního zápasu nám fanoušci jen pomáhali. Byla podpora stejná v Praze i v Havlíčkově Brodě?

Rozhodně ano. Na obou stadionech byli lidi jedním slovem úžasní. Ještě nikdy předtím jsme podobnou kulisu nezažili. Neříkejte, že nikde v zahraničí nechodí minimálně tolik diváků jako při letošním šampionátu v Česku?

To samozřejmě ano, ale nejsou zvyklí tolik fandit. Spíš třeba jenom zatleskají nějaké povedené akci. Kdežto tady, to bylo něco úžasného. Některé zápasy jste vy osobně hrál vlastně doma, protože v extralize oblékáte dres Havlíčkova Brodu. Nebyl jste malinko nervózní?

Ani trochu. Fanoušci mě hnali dopředu a já si to moc užíval. Mluvil jste na téma atmosféra i se soupeři?

Určitě, a vesměs všichni říkali to samé co my. Že něco takového ještě nikdy nezažili. Čtvrtfinálový zápas s Kanadou sice nedopadl, nicméně pořád platí, že český tým je momentálně nejlepší v Evropě...

To nás samozřejmě moc těší, ale naším cílem bylo hlavně srovnat se se světovou špičkou. A já myslím, že se to povedlo. Se všemi týmy jsme hráli vyrovnané partie. Nicméně pořád to na top čtyřku nestačí. Co podle vás zbývá ještě doladit?

Potřebujeme, aby se nám sešly úplně všechny důležité aspekty. Pravdou je, že nám zatím pořád minimálně jeden vždycky k úplné spokojenosti chybí.