Čeští softbalisté před čtvrtfinále MS: Bude to něco úžasného

Když měl český softbalový trenér Tomáš Kusý hovořit o tom, s jakým cílem půjde se svými svěřenci do turnaje, říkal: „O tom, jestli budeme, nebo nebudeme úspěšní, rozhodne, jestli se dokážeme probojovat do elitní osmičky.“

A do čtvrtfinále se skutečně kvalifikovali.

Jenže ani v něm jejich cesta skončit nemusí. „Bojovat o umístění mezi nejlepší čtyřkou před domácím publikem bude něco úžasného. Moc se na to těším,“ říká hrdina čtvrtečního zápasu Marek Malý.

RADOST. Čeští softbalisté porazili Kubu a jsou ve čtvrtfinále MS.

Museli by však předvést výkon na hranici svých možností. Čeká je totiž Kanada, podle světového žebříčku druhý nejlepší tým, který však svými dosavadními výkony na turnaji zastínil světovou jedničku Nový Zéland.

Sedm zápasů, sedm výher.

Celkem 44 získaných bodů.

53 úspěšných odpalů, z toho 16 homerunů.

Kanadská čísla budí respekt.

Česko vs. Kanada Sledujeme od 19.30 podrobně

„Bude to jeden z nejtěžších zápasů, co nás potká. Pokud předvedeme to nejlepší, co umíme, tak s nimi můžeme hrát vyrovnaně,“ myslí si Michal Holobrádek, jenž je s 38 strikeouty třetím nejlepším nadhazovačem šampionátu.

„Víme, že Kanaďané jsou nejsilnější zejména na pálce. Proto pro nás bude klíčová obrana. Naopak tam soupeř není zase tak moc dobrý, takže bude velice důležité se dostávat na mety a pálit,“ prohlašuje zase Malý.

Domácí výběr se bude spoléhat na podporu fanoušků, organizátoři čekají ve Svoboda parku v pražských Bohnicích zaplněný areál.

A třeba se bude zase slavit.