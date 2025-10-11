Následujících deset střelců má na kontě 98 zásahů. Je mezi nimi i další český reprezentant Daniel Korčák, průběžně čtvrtý muž pořadí. V neděli je na programu zbylá kvalifikační položka čítající 25 ran a poté bude následovat finále pro šest nejlepších. V případě bodové shody rozhodne o finalistech rozstřel.
Dvojnásobný mistr Evropy Tomeček, jehož maximem na MS je páté místo z roku 2018, s Korčákem v sobotu neminuli žádný z 50 terčů. To se vedle nich povedlo už jenom dvěma střelcům, v řecké metropoli startuje 116 skeetařů.
Třetí reprezentant Miloš Slavíček zasáhl 94 holubů a figuruje na 49. pozici, české trio ale vede pořadí týmů. Stejný počet 291 bodů mají před poslední položkou na kontě Američané, o zásah horší jsou Francouzi a Italové.
V kvalifikaci žen se na 16. místě drží Hana Adámková s 94 zásahy. Od výkonu, který aktuálně stačí na finále, ji dělí dva body. Tým s ní tvoří Barbora Šumová a Anna Šindelářová, triu patří čtvrté místo s pětibodovou ztrátou na bronz.