Sbírka titulů doplněna. Švédové Ahman a Hellvig vyhráli MS v plážovém volejbalu

Autor: ,
  13:16
Švédské finále na mistrovství světa v plážovém volejbalu v Adelaide ovládli zkušenější David Ahman s Jonatanem Hellvigem, kteří porazili Jacoba Höltinga Nilssona a Elmera Anderssona 25:23, 21:19, a při své druhé účasti na turnaji vylepšili předloňské stříbro. Olympijští vítězové a evropští šampioni zároveň zkompletovali sbírku nejcennějších titulů. Ženské zlato vybojovaly na australském písku Lotyšky Tina Graudinová a Anastasija Samoilovová po výhře 21:15, 15:21, 15:11 nad Američankami Kristen Nussovou a Taryn Brasherovou.

Švédové David Ahman (vlevo) a Jonatan Hellvig se radují z vítězství na MS v plážovém volejbalu. Turnaj žen ovládly Tina Graudinová a Anastasija Samoilovová z Lotyšska. | foto: AP

V koncovce vyrovnané úvodní sady mužského finále nevyužili Ahman s Hellvigem dva setboly, nakonec proměnili až šestý po nevynucené chybě svých tréninkových partnerů. Také v závěru druhého setu starší Švédové prohospodařili vedení, ale dvěma body za stavu 19:19 nasazené trojky přece jen rozhodli. Těžili především z téměř dvojnásobného počtu nevynucených chyb ze strany mladších kolegů.

Ahman s Hellvigem, kteří před dvěma lety v Mexiku nestačili ve finále na Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera, v Adelaide stejně jako na loňských OH v Paříži prohráli ve skupině dva zápasy a do play off postoupili až ze třetího místa. Ve vyřazovacích bojích už ale dvojnásobní mistři Evropy neztratili ani set.

V ženském souboji o zlato měly v prvním setu díky servisu jasně navrch Lotyšky, ve druhém naopak dominovaly výborně bránící Američanky.

V tiebreaku odskočily jako první Graudinová se Samoilovovou a zásluhou bezchybné ztráty jej dovedly k vítězství. Dvojnásobné mistryně Evropy a nasazené pětky ztratily během celého turnaje jediný set. Nussová s Brasherovou aspoň vylepšily předloňský bronz.

Perušič se Schweinerem při obhajobě titulu vypadli ve čtvrtfinále a obsadili páté místo. Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou skončily deváté, Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou se podělily o 17. příčku.

Mistrovství světa v plážovém volejbalu v Adelaide

Muži:
Finále:
Ahman, Hellvig (3-Švéd.) - Hölting Nilsson, Andersson (7-Švéd.) 2:0 (23, 19).

O 3. místo:
Rotar, Gauthier-Rat (18-Fr.) - Ehlers, Wickler (14-Něm.) 2:0 (15, 15).

Ženy:
Finále:
Graudinová, Samoilovová (5-Lot.) - Nussová, Brasherová (3-USA) 2:1 (15, -15, 11).

O 3. místo:
Carol, Rebecca (2-Braz.) - Thamela, Victoria (1-Braz.) 2:0 (18, 20).

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Cadenasso vs. KolářTenis - - 23. 11. 2025:Cadenasso vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 2:1
  • 2.94
  • -
  • 1.39
Hellas vs. ParmaFotbal - 12. kolo - 23. 11. 2025:Hellas vs. Parma //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 6.00
  • 3.30
  • 1.70
Karviná vs. Hradec Kr.Fotbal - 16. kolo - 23. 11. 2025:Karviná vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.60
  • 3.80
  • 1.75
Oviedo vs. Rayo VallecanoFotbal - 13. kolo - 23. 11. 2025:Oviedo vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
23. 11. 14:00
  • 3.60
  • 3.24
  • 2.26
Leeds vs. Aston VillaFotbal - 12. kolo - 23. 11. 2025:Leeds vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
23. 11. 15:00
  • 3.09
  • 3.35
  • 2.47
Jablonec vs. PlzeňFotbal - 16. kolo - 23. 11. 2025:Jablonec vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
23. 11. 15:30
  • 3.35
  • 3.31
  • 2.25
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Sbírka titulů doplněna. Švédové Ahman a Hellvig vyhráli MS v plážovém volejbalu

Švédové David Ahman (vlevo) a Jonatan Hellvig se radují z vítězství na MS v...

Švédské finále na mistrovství světa v plážovém volejbalu v Adelaide ovládli zkušenější David Ahman s Jonatanem Hellvigem, kteří porazili Jacoba Höltinga Nilssona a Elmera Anderssona 25:23, 21:19, a...

23. listopadu 2025  13:16

ONLINE: Karviná - Hradec Králové 0:1, v úvodu otevírá skóre hlavou Van Buren

Sledujeme online
Královehradecký záložník Adam Vlkanova (vpravo) se snaží protlačit k míči přes...

Karvinští fotbalisté se pokusí napravit minulý debakl v Liberci, kde schytali výprask 0:6. Ale proti sobě mají Hradec Králové, soupeře s výtečnou formou. Utkání můžete už od 13.00 sledovat v online...

23. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  13:08

Čeští tenisté budou v kvalifikaci příštího ročníku Davis Cupu hostit Švédsko

Tomáš Macháč (vpravo) a Jakub Menšík se domlouvají při čtyřhře ve čtvrtfinále...

Čeští tenisté se v kvalifikaci příštího ročníku Davisova poháru utkají doma se Švédskem. Rozhodl o tom nedělní los v Boloni. Hrát se bude 6. a 7., nebo 7. a 8. února. V případě vítězství narazí tým...

23. listopadu 2025  12:55

Bílek versus útočníci: 6:4. Nový kapitán zachraňuje ofenzivu fotbalových Teplic

Tepličtí fotbalisté se radují z vítězství.

Nasázel už víc gólů než všichni útočníci dohromady. Ofenzivu fotbalových Teplic na podzim v lize zachraňuje z druhé vlny Michal Bílek, exekutor standardek, specialista na penalty a oficiálně už také...

23. listopadu 2025  12:55

Cyklokros Tábor 2025: program Světového poháru, výsledky, Češi

Michaela Boroše pohání také přítomnost domácího publika.

Světový pohár v cyklokrosu startuje v neděli 23. listopadu a hned při své úvodní zastávce míří na českou trať. Akční souboje uvidí fanoušci v Táboře. V přehledném textu najdete program, výsledky i...

23. listopadu 2025  12:39

Ultras Baníku ve vlaku uráželi romské děti z klubu Mongaguá, pomohla policie

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

23. listopadu 2025  12:34

Mohl jsem jet ještě rychleji, říká Verstappen. Náhle má na dráze převahu

Max Verstappen z Red Bullu se raduje z vítězství v Las Vegas.

Max Verstappen vyhrál, suverénně ovládl Velkou cenu Las Vegas formule 1 a zůstal v boji o titul. Přesto jeho šance spadaly spíš do teoretické roviny, tedy až do té chvíle, než byli ze závodu...

23. listopadu 2025  9:38,  aktualizováno  12:29

Domácí triumf cyklokrosařky Bukovské. Na SP v Táboře vyhrála závod juniorek

Cyklokrosařka Barbora Bukovská se raduje z vítězství v závodu juniorek na...

Sedmnáctiletá Barbora Bukovská ovládla závod juniorek na Světovém poháru v cyklokrosu v Táboře. Evropská šampionka vyhrála úvodní díl seriálu před mistryní světa Francouzkou Lise Revolovou. Do první...

23. listopadu 2025  10:47,  aktualizováno  12:14

Velká cena Las Vegas formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Charles Leclerc během tréninku na Velkou cenu Las Vegas.

Mistrovství světa formule 1 má před sebou tři poslední zastávky. Na programu je Velká cena Las Vegas 2025. Závodní víkend se koná od 20. do 22. listopadu na okruhu Las Vegas Strip, který vede...

23. listopadu 2025  12:03

Co děláme, když nehrajeme tenis? Odpočinku je málo, přednost mají lékaři

Premium
Čeští tenisté před začátkem čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku.

Od naší zpravodajky v Itálii Cestu finálovým turnajem Davis Cupu zakončili už ve čtvrtfinále, a tak teď mohou čeští tenisté přemýšlet o dovolené. Konečně, dalo by se říct. V nabitém kalendáři, který mnohdy začíná už na konci...

23. listopadu 2025

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

Šok v boji o titul F1. Verstappen v Las Vegas vyhrál, Norris byl diskvalifikován

Max Verstappen vítězí ve Velké ceně Las Vegas.

Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen z Red Bullu se stále drží v boji o titul, po diskvalifikaci rivalů se navíc situace na čele výrazně zdramatizovala. Nizozemský jezdec se hned po startu...

23. listopadu 2025  4:50,  aktualizováno  11:42

Jubilejní derby Zlína se Slováckem má být mrazivé, novinkou je pohár kraje

Michal Cupák ze Zlína (vlevo) si kryje míč před Michalem Trávníkem ze Slovácka.

Nedělní derby Slovácka se Zlínem bude jubilejním třicátým vzájemným zápasem v nejvyšší ligové soutěži. Poprvé ale budou oba týmy hrát o pohár pro fotbalového vládce kraje, který vítězi věnuje...

23. listopadu 2025  10:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.