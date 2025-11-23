Sbírka titulů doplněna. Švédové Ahman a Hellvig vyhráli MS v plážovém volejbalu

V koncovce vyrovnané úvodní sady mužského finále nevyužili Ahman s Hellvigem dva setboly, nakonec proměnili až šestý po nevynucené chybě svých tréninkových partnerů. Také v závěru druhého setu starší Švédové prohospodařili vedení, ale dvěma body za stavu 19:19 nasazené trojky přece jen rozhodli. Těžili především z téměř dvojnásobného počtu nevynucených chyb ze strany mladších kolegů.
Ahman s Hellvigem, kteří před dvěma lety v Mexiku nestačili ve finále na Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera, v Adelaide stejně jako na loňských OH v Paříži prohráli ve skupině dva zápasy a do play off postoupili až ze třetího místa. Ve vyřazovacích bojích už ale dvojnásobní mistři Evropy neztratili ani set.
V ženském souboji o zlato měly v prvním setu díky servisu jasně navrch Lotyšky, ve druhém naopak dominovaly výborně bránící Američanky.
V tiebreaku odskočily jako první Graudinová se Samoilovovou a zásluhou bezchybné ztráty jej dovedly k vítězství. Dvojnásobné mistryně Evropy a nasazené pětky ztratily během celého turnaje jediný set. Nussová s Brasherovou aspoň vylepšily předloňský bronz.
Perušič se Schweinerem při obhajobě titulu vypadli ve čtvrtfinále a obsadili páté místo. Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou skončily deváté, Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou se podělily o 17. příčku.
Mistrovství světa v plážovém volejbalu v Adelaide
Muži:
O 3. místo:
Ženy:
O 3. místo: