V pátek nastoupí i druhý český pár Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou, které se utkají s turnajovými trojkami Kristen Nussovou a Taryn Brasherovou z USA.
Češky vedly v prvním setu 6:1, Polky sice vyrovnaly na 10:10, ale díky třem esům Svozilové v řadě získala rozhodující náskok výše nasazená dvojice. Štochlové se Svozilovou se vydařil i vstup do druhé sady, a přestože Luniová s Oklaovou snížily, na víc než na bod se přiblížit nedokázaly. Závěr už znovu patřil českým jedničkám.
Štochlová se Svozilovou, jež na MS postoupily v první společné sezoně, narazí ve skupině F ještě na Brazilky Anu Patrícii a Dudu a domácí pár Tara Phillipsová s Kaylou Mearsovou.
Do play off postoupí vždy dva nejlepší celky plus čtyři ze třetích míst. Dalších osm týmů ze třetí příčky se utká o zbývající čtyři volná místa.
MS v plážovém volejbalu v Adelaide (Austrálie)
Ženy:
Skupina C: