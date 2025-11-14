Štochlová se Svozilovou zahájily mistrovství světa výhrou nad Polkami

Autor: ,
  8:45
Volejbalistky Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou zahájily mistrovství světa na písku v Adelaide výhrou dvakrát 21:15 nad Polkami Urszulou Luniovou a Natalií Oklaovou.

Markéta Svozilová (vlevo) a Marie-Sára Štochlová se povzbuzují. | foto: ČTK / imago sportfotodienst / BEAUTIFUL SPORTS/Peter WeberProfimedia.cz

V pátek nastoupí i druhý český pár Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou, které se utkají s turnajovými trojkami Kristen Nussovou a Taryn Brasherovou z USA.

Češky vedly v prvním setu 6:1, Polky sice vyrovnaly na 10:10, ale díky třem esům Svozilové v řadě získala rozhodující náskok výše nasazená dvojice. Štochlové se Svozilovou se vydařil i vstup do druhé sady, a přestože Luniová s Oklaovou snížily, na víc než na bod se přiblížit nedokázaly. Závěr už znovu patřil českým jedničkám.

Štochlová se Svozilovou, jež na MS postoupily v první společné sezoně, narazí ve skupině F ještě na Brazilky Anu Patrícii a Dudu a domácí pár Tara Phillipsová s Kaylou Mearsovou.

Do play off postoupí vždy dva nejlepší celky plus čtyři ze třetích míst. Dalších osm týmů ze třetí příčky se utká o zbývající čtyři volná místa.

MS v plážovém volejbalu v Adelaide (Austrálie)

Ženy:
Skupina F:
Svozilová, Štochlová (19-ČR) - Oklaová, Luniová (30-Pol.) 2:0 (15, 15)

Skupina C:
8:30 Neuschaeferová, Maixnerová (46-ČR) - Nussová, Brasherová (3-USA)

