Perušič se Schweinerem jsou po výhře nad Portugalci ve světovém čtvrtfinále

Autor: ,
  7:08
Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem zvítězili na mistrovství světa plážových volejbalistů a volejbalistek v Adelaide nad portugalským párem Joao Pedrosa, Hugo Campos 21:16, 21:18 a postoupili do čtvrtfinále. Osmifinále na australském písku čeká ještě Kylie Neuschaeferovou s Martinou Maixnerovou, které narazí na nasazené sedmičky Kelly Chengovou a Molly Shawovou z USA.

David Schweiner (v popředí) a Ondřej Perušič na příjmu | foto: Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial Profimedia.cz

Obhájci titulu Perušič se Schweinerem si brzy vypracovali několikabodový náskok a první set až do konce kontrolovali. Druhá sada byla vyrovnanější, Portugalci dokonce po technickém time outu získali brejk. Češi však drobné manko rychle smazali a naopak sami odskočili. Zápas ukončil Schweinerův úspěšný blok.

Jedenatřicetiletí šampioni z Mexika porazili o šest let mladší Portugalce i podruhé. V pátém utkání v Adelaide si připsali pátou výhru a ve čtvrtfinále narazí buď na světové jedničky Anderse Mola s Christianem Sörumem z Norska, nebo na stříbrné medailisty z olympijských her v Paříži Nilse Ehlerse a Clemense Wicklera z Německa.

MS v plážovém volejbalu v Adelaide (Austrálie)

Osmifinále

Muži:
Perušič, Schweiner (8-ČR) - Pedrosa, Campos (19-Portug.) 2:0 (16, 18)

Ženy:
11:30 Neuschaeferová, Maixnerová (46-ČR) - Chengová, Shawová (7-USA)

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Ursu vs. MrvaTenis - - 20. 11. 2025:Ursu vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
20. 11. 10:00
  • 2.75
  • -
  • 1.38
Samson vs. Sorribesová TormováTenis - - 20. 11. 2025:Samson vs. Sorribesová Tormová //www.idnes.cz/sport
20. 11. 16:00
  • 1.56
  • -
  • 2.29
Plzeň vs. LitvínovHokej - 24. kolo - 20. 11. 2025:Plzeň vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
20. 11. 17:30
  • 1.70
  • 4.36
  • 4.09
Vítkovice vs. TřinecHokej - 24. kolo - 20. 11. 2025:Vítkovice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
20. 11. 17:30
  • 2.57
  • 4.12
  • 2.43
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Chicago slaví vítěznou trefu s klaksonem, Jokič zazářil i proti „Baby Jokičovi“

Aktualizujeme
Basketbalisté Chicago Bulls slaví vítěznou trojku Nikoly Vučeviče (9) v hale...

Trojka Nikoly Vučeviče s klaksonem přinesla Chicago Bulls vítězství 122:121 v hale Portland Trail Blazers. V basketbalové NBA zazářil i jeho jmenovec Nikola Jokič, stihl 28 bodů, 12 asistencí a 11...

20. listopadu 2025  7:33,  aktualizováno  7:41

Tomášek s Gudasem se zapsali mezi střelce, Zacha a Pastrňák asistovali

Aktualizujeme
David Tomášek (86) slaví svou trefu se spoluhráči z Edmonton Oilers.

Po sedmi startech bez bodu se v hokejové NHL připomněl útočník David Tomášek. Svým gólem ovšem jen mírnil prohru Edmontonu s Washingtonem. Na straně poražených ve středu stáli i útočníci Bostonu...

20. listopadu 2025  7:10,  aktualizováno  7:40

Perušič se Schweinerem jsou po výhře nad Portugalci ve světovém čtvrtfinále

David Schweiner (v popředí) a Ondřej Perušič na příjmu

Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem zvítězili na mistrovství světa plážových volejbalistů a volejbalistek v Adelaide nad portugalským párem Joao Pedrosa, Hugo Campos 21:16, 21:18 a postoupili do...

20. listopadu 2025  7:08

Kurty ušlapané hvězdami a rozjeté tanky. Před půl stoletím v Boloni vládl i Čech

Premium
Italové a Rakušané před utkáním v boloňské Unipol Aréně.

Od naší zpravodajky v Itálii Možná jde o takový malý přerod. Čísla sledovanosti ukazují, že tenisová mánie v Itálii překonává fotbal. Už ve čtvrtek zažijí utkání v jižní Evropě i Češi, kteří budou od deseti zápolit ve...

20. listopadu 2025

Hrubec pohár znovu nezvedne. Curych končí v Lize mistrů už v osmifinále

Český gólman Šimon Hrubec z Curychu se po utkání Ligy mistrů zdraví s hokejisty...

Hokejisté Curychu s českým brankářem Šimonem Hrubcem triumf v Lize mistrů neobhájí. Švýcarskému celku vystavil už v úvodu play off stopku finský tým KalPa Kuopio, který po remíze 4:4 zvládl v domácím...

19. listopadu 2025  22:51

Prohra na závěr. Basketbalisté Brna zakončili Europe Cup porážkou s Peristeri

Anthony Williams (vlevo) z Brna útočí v zápase s estonským Pärnu.

Hráči Basketu Brno uzavřeli pro tuto sezonu své účinkování v Evropském poháru FIBA pátou porážkou v řadě. Čeští vicemistři, kteří už neměli šanci na postup, na domácím hřišti podlehli řeckému...

19. listopadu 2025  21:15,  aktualizováno  22:06

Týml nejprve zachránil Písek a pak rozhodl prodloužení, Nymburk slaví další vítězství

Písecký Kevin Týml rozjíždí útok.

Ani ve dvanáctém utkání v ligové sezoně basketbalisté Nymburka neprohráli. Úřadující šampioni porazili Ostravu jednoznačně 112:84 a upevnili si první místo v tabulce před rovněž dosud neporaženým...

19. listopadu 2025  22:02

Chomutov rozdrtil Litoměřice 7:2, pět gólů dal Coskey. Slavia opět vyhrála

Cole Coskey z Pirátů vyplazuje jazyk poté, co dovršil hattrick.

Americký útočník Cole Coskey zařídil pěti góly vítězství hokejistů Chomutova 7:2 nad druhým týmem prvoligové tabulky Litoměřicemi. Piráti vyhráli doma čtvrtý zápas v řadě a celkově popáté z...

19. listopadu 2025  21:56

Volejbalisté Jihostroje neztratili v Poháru CEV ani set. Dál je čeká Piacenza

Českobudějovičtí volejbalisté se povzbuzují.

Českobudějovičtí volejbalisté bez ztráty setu postoupili do hlavní fáze Poháru CEV. Po domácí výhře nad Strumicou uspěli i v odvetě v Severní Makedonii a mohou se těšit na souboj s věhlasnou...

19. listopadu 2025  21:22

Famózní obrat v Bernu! Sparťanky jdou v Evropském poháru do čtvrtfinále

Michaela Khýrová (11) slaví sparťanský gól v utkání s Bernem.

Fotbalistky Sparty postoupily do čtvrtfinále Evropského poháru. Mezi osmičku nejlepších týmů nové soutěže fotbalistek. V osmifinále proti švýcarskému YB Bern smazaly tříbodové manko z úvodního duelu...

19. listopadu 2025  21:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Italové v Davis Cupu přehráli Rakušany, vystačili si i bez největších hvězd

Matteo Berrettini slaví vítězství v rámci Davis Cupu.

Italští tenisté postoupili i bez největších hvězd do semifinále Davis Cupu, který mohou získat potřetí v řadě. Ačkoli jim doma v Boloni chybí světová dvojka Jannik Sinner i osmička Lorenzo Musetti,...

19. listopadu 2025  20:42

Zrenovovaný Camp Nou letos přivítá Ligu mistrů, UEFA Barceloně udělila výjimku

Camp Nou, stadion FC Barcelona, během rekonstrukce v září 2025.

Fotbalisté Barcelony se po třech letech dočkají zápasu Ligy mistrů na ikonickém stadionu Camp Nou, v obnovené premiéře ve zrekonstruované aréně přivítají 9. prosince Eintracht Frankfurt. Katalánský...

19. listopadu 2025  19:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.