Obhájci titulu Perušič se Schweinerem si brzy vypracovali několikabodový náskok a první set až do konce kontrolovali. Druhá sada byla vyrovnanější, Portugalci dokonce po technickém time outu získali brejk. Češi však drobné manko rychle smazali a naopak sami odskočili. Zápas ukončil Schweinerův úspěšný blok.
Jedenatřicetiletí šampioni z Mexika porazili o šest let mladší Portugalce i podruhé. V pátém utkání v Adelaide si připsali pátou výhru a ve čtvrtfinále narazí buď na světové jedničky Anderse Mola s Christianem Sörumem z Norska, nebo na stříbrné medailisty z olympijských her v Paříži Nilse Ehlerse a Clemense Wicklera z Německa.
MS v plážovém volejbalu v Adelaide (Austrálie)
Osmifinále
Muži:
Ženy: