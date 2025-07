Nejlepší česká plavkyně současnosti na první vrcholné akci pod vedením nového trenéra Toma Rushtona ve své hlavní disciplíně navázala na finálové úspěchy z loňské sezony, kdy byla čtvrtá na mistrovství světa v Dauhá a šestá na olympijských hrách v Paříži. Ve druhém semifinále dohmátla jako čtvrtá a vzhledem k tomu, že se zde plavaly výrazně rychlejší časy, obsadila čtvrté postupové místo i celkově.

V rozhovoru, který České televizi zprostředkoval plavecký svaz, si pochvalovala, že se cítila lépe než v dopolední rozplavbě. „Jelo se mi to docela fajn, závodila jsem s holkama, což mě baví, měla jsem v sobě hodně adrenalinu. Hodnotím to pozitivně,“ řekla. Byla ráda, že stlačila čas pod minutu a 56 sekund. „Věděla jsem, že to naše semifinále bude rychlé, chtěla jsem se držet v popředí,“ dodala.

Byla klidnější než v rozplavbách. „Myslím si, že první závod na šampionátu je pokaždé nervózní. Člověk si potřebuje zkusit bazén, atmosféru. U mě to tak ráno bylo, byla jsem poměrně nervózní. Ale to tak asi má být. Jsme na světě. Bylo by něco špatně, kdybych nebyla. Teď jsem byla každopádně mnohem uvolněnější a opravdu jsem si to užívala od prvního momentu, kdy jsem přišla do call roomu (svolavatelny),“ svěřila se v tiskové zprávě svazu.

Postarala se o první českou finálovou účast v Singapuru. „Každé finále, kam se dostanu na světové úrovni, je pro mě velký úspěch. Určitě si toho vážím a užívám si to. I když tady chybějí jména, tak ty časy, které se tu plavou, jsou kvalitní,“ řekla Seemanová Radiožurnálu Sport. Na kraulařské dvoustovce kvůli zranění zad neobhajuje titul Siobhán Haugheyová z Hongkongu, šampionát vynechává stříbrná medailistka z OH Australanka Ariarne Titmusová.

Boj o medaile Seemanovou čeká ve středu ve 13:18 SELČ. O jediný cenný kov pro Česko nebo bývalé Československo se v bazénovém plavání na MS v dlouhém bazénu postarala Ilona Hlaváčková, která v roce 2003 získala stříbro na 50 metrů znak.

Pošesté na MS vyhrála závod na 1500 metrů volný způsob americká plavkyně Katie Ledecká. Nejdelší bazénovou disciplínu ovládla od roku 2013 pokaždé, když ve finále světového šampionátu nastoupila. Tentokrát dohmátla v čase 15:26,44 minuty. Získala celkem 22. světový titul.

Osmadvacetiletá Ledecká na patnáctistovce za posledních dvanáct let jen dvakrát uvolnila trůn pro konkurentky. V roce 2019 do finále kvůli nemoci nenastoupila, loni na světovém šampionátu v Dauhá před OH nezávodila. Pokaždé toho využila Italka Simona Quadarellaová, která si dnes doplavala pro stříbro v evropském rekordu 15:31,79.

Americká plavecká hvězda Katie Ledecká slaví zlatou medaili na MS v Singapuru.

Kraulařskou dvoustovku vyhrál olympijský šampion David Popovici. Rumunský plavec v poslední padesátce předstihl Američana Luka Hobsona, kterého nechal výkonem 1:43,53 o 31 setin za sebou. Dvacetiletý závodník navázal na titul z Budapešti 2022 a získal třetí zlato na MS.

Nejrychlejší znakařkou na 100 metrů byla Australanka Kaylee McKeownová. Vyhrála v rekordu šampionátu 57,16 a přiblížila se na tři setiny světovému rekordu Američanky Regan Smithové. Ta dnes dohmátla druhá za 57,35 před krajankou Katharine Berkoffovou (58,15).

Vyrovnané finále v téže disciplíně mužů, kde obsadil dělené dvanácté místo český rekordman Miroslav Knedla, překvapivě ovládl Jihoafričan Pieter Coetze v kontinentálním rekordu 51,85 sekundy.