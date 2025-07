Knedla se už dopoledne přiblížil na 31 setin vlastnímu českému rekordu. Věděl, že bude muset plavat rychle. Bezprostředně před jeho startem se ve čtvrté z šesti rozplaveb dostali čtyři plavci pod hodnotu současného českého maxima.

„Bylo to děsivé. Věděl jsem, že to nebude jednoduché, takže jsem se snažil držet čistou hlavu a doplavat to hezky. Dvanácté místo těsně za osobákem a českým rekordem je pro mě super začátek závodů tady v Singapuru,“ pochvaloval si pro Radiožurnál Sport.

Dvanáctou příčku obsadil Knedla v této disciplíně na loňských olympijských hrách v Paříži. Na MS 2024 byl na znakařské stovce sedmý.

V Singapuru je silnější konkurence než na minulém MS v olympijském roce. V rozplavbách na 100 metrů znak se devět plavců dostalo pod 53 sekund. K postupu do finále bude muset Knedla pravděpodobně překonat národní rekord 53,28.

„Já si myslím, že daleko to není. Uvidíme, já jsem už teď spokojený. Věřím, že šanci mám,“ přemítal. Poplave v prvním semifinále ve 13:18 SELČ.

Prsařka Horská na stovce, která je její doplňkovou disciplínou, zůstala výkonem 1:08,79 více než sekundu za osobním rekordem. K postupu do semifinále jí scházelo 1,83 setin sekundy. „Není to špatné, ale když už nemám pod osm (1:08), tak spokojená nejsem. Byl to rozjezd, bohužel mi to nevyšlo. Nešlo mi zrychlovat a takhle to dopadlo,“ uvedla.

Česká plavkyně Kristýna Horská na MS v Singapuru

Když se snažila jít do záběru silověji, tuhla. „Neplavalo se mi to tak, jak bych chtěla. Já jsem stovku na dlouhém (bazénu) zaplavala dobře vlastně jen jednou. Já to neumím. Na dvoustovce mám své pohodlné tempo. Zase jsem to špatně odhadla, jak je mým zvykem,“ doplnila Horská. Oblíbenější dvoustovka ji čeká ve čtvrtek 31. července.