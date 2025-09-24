Oba čeští handicapovaní plavci mají kompletní sbírku medailí z paralympiád a k nejlepším patří i na MS. Osmnáctiletý Kratochvíl už v Singapuru získal zlato na kraulové padesátce a stovce motýlek, bronz bral v úterý na trati 100 metrů prsa. V plánu má ještě tři starty.
„Jel jsem závod úplně naplno, co jsem mohl, a všechno, co jsem chtěl, se povedlo. Dal jsem si o dvě vteřiny osobáček. Takže jsem nadšený,“ uvedl v tiskové zprávě Kratochvíl, jenž předvedl ve třídě SM11 výkon 2:21,73. O 16 let starší Petráček obhájil bronz ve třídě S4 na 50 m znak v čase 44,13 a z MS má už pět cenných kovů.