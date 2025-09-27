Sedm medailí, čtyři zlata a světový rekord. Nevidomý plavec Kratochvíl zářil na MS

Medailová bilance nejlepšího českého paralympionika současnosti, jenž loni v Paříži získal kompletní sbírku, činí z tohoto MS čtyři zlata, jedno stříbro a dva bronzy.
Dokázal se prosadit napříč všemi plaveckými způsoby včetně polohového závodu i distancemi od padesátky po čtyřstovku.
Nevidomý plavec Kratochvíl už potřetí zlatý. Z MS přiveze nejméně pět medailí
„Je to masakr, je to skvělé. Čtyřstovka je taková moje hlavní trať a je to sice na konci závodů, ale právě proto jsme tolik trénovali, abych tady tu porci vydržel. A povedlo se,“ řekl Kratochvíl v tiskové zprávě.
„Na poslední padesátce, na poslední stovce jsem slyšel všechny ty diváky. To mě strašně nakoplo a na konci, když ječel celý stadion, tak jsem věděl, že je to tam. Užíval jsem si ten moment, protože pokořit tady ten rekord po třiceti letech, to je fakt bombex,“ dodal plavec z obce Halže u Tachova.
Druhá skončila Agáta Koupilová ve třídě S5 a na stovce završila svůj stříbrný hattrick z kraulových tratí i zároveň zisk celé české výpravy na 11 medailích (4-4-3). Do sbírky ještě přispěl bronzem Arnošt Petráček.