Sedm medailí, čtyři zlata a světový rekord. Nevidomý plavec Kratochvíl zářil na MS

Autor: ,
  15:12
David Kratochvíl zakončil sedmou medailí a čtvrtým zlatem svých sedm startů na mistrovství světa v paraplavání. V Singapuru sedmnáctiletý nevidomý sportovec triumfoval v závodu na 400 metrů volný způsob třídy S11 ve světovém rekordu 4:19,83 minuty. Maximum při úspěšné obhajobě zlata překonal po 33 letech.

Paraplavec David Kratochvíl během závodu. | foto: Tomáš Kozáček / ČOV

Medailová bilance nejlepšího českého paralympionika současnosti, jenž loni v Paříži získal kompletní sbírku, činí z tohoto MS čtyři zlata, jedno stříbro a dva bronzy.

Dokázal se prosadit napříč všemi plaveckými způsoby včetně polohového závodu i distancemi od padesátky po čtyřstovku.

„Je to masakr, je to skvělé. Čtyřstovka je taková moje hlavní trať a je to sice na konci závodů, ale právě proto jsme tolik trénovali, abych tady tu porci vydržel. A povedlo se,“ řekl Kratochvíl v tiskové zprávě.

„Na poslední padesátce, na poslední stovce jsem slyšel všechny ty diváky. To mě strašně nakoplo a na konci, když ječel celý stadion, tak jsem věděl, že je to tam. Užíval jsem si ten moment, protože pokořit tady ten rekord po třiceti letech, to je fakt bombex,“ dodal plavec z obce Halže u Tachova.

Druhá skončila Agáta Koupilová ve třídě S5 a na stovce završila svůj stříbrný hattrick z kraulových tratí i zároveň zisk celé české výpravy na 11 medailích (4-4-3). Do sbírky ještě přispěl bronzem Arnošt Petráček.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

