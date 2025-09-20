Turci přehráli Nizozemce a poprvé se na MS volejbalistů prodrali do čtvrtfinále

Nizozemci vyhráli první set 29:27, další sadu ale v koncovce ztratili a pak už měli navrch soupeři. Turecký tým dovedl k výhře 28 body bosenský rodák Adis Lagumdžija. Ve čtvrtfinále svěřenci srbského kouče Slobodana Kovače narazí na vítěze dnešního druhého utkání Polsko - Kanada.
Turečtí volejbalisté se snaží napodobit své reprezentační kolegyně, které začátkem měsíce získaly na mistrovství světa v Thajsku historické stříbro.
Mistrovství světa volejbalistů v Manile - osmifinále
Turecko - Nizozemsko 3:1 (-27, 23, 16, 19)