VIDEO: Na závodech motorových člunů vzlétl katamarán. Další skončil po srážce pod vodou

Kvůli koronavirové krizi neodjeli závodníci světového šampionátu letos žádný závod, v Jedovnicích, kde se na rychlých člunech závodí už od roku 1971, se tak měli utkat v přímém boji o titul. Do toho se přidal sobotní silný vítr, kvůli kterému nemohly lehčí čluny na vodu vůbec, nejsilnější královská třída F500 pak stihla jen jeden trénink.

Při něm došlo k nehodě člunu polského závodníka Cesaryho Strumnika. Vítr jeho loď zvedl z hladiny v rychlosti blížící se dvoustovce a neovladatelný stroj proletěl asi sto metrů vzduchem, udělal plochou vývrtku a dopadl zpátky na hladinu. Jen díky neuvěřitelnému štěstí skončil člun zpátky na plovácích a jezdci se nic vážného nestalo. Polský tým dokonce spravil i člun, a Strumnik tak nastoupil do nedělního programu.

Ten ale nedokončil. Ve druhé rozjížďce se dostal do kolize s favorizovaným člunem českého týmu H2O Brno, který řídil Strumnikův krajan Marcin Zieliński. Kvůli hrozivě vyhlížející nehodě byl závod zastaven, další desítky minut trvalo, než záchranáři dotáhli oba čluny k břehu. Pro Strumnika a jeho člun byly následky fatální – ulomený plovák znamená prakticky destrukci celého karbonového člunu. Zieliński, který byl favoritem na zisk titulu, se při nehodě se svým člunem převrátil.

Pilota, který má pro tyto případy v kabině k dispozici dýchací přístroj, z vody vytáhli záchranáři.

Člun brněnského týmu nehodu přežil bez následků, motor ale při převrácení natáhl vodu. Mechanici jej zprovoznili, ale zatímco v první rozjížďce Zieliński soupeře deklasoval s náskokem o půl kola, opravený motor už takový výkon neměl, a polský jezdec i brněnský konstruktér Petr Hemerka tím přišli o šanci na premiérový titul.

Do finálové rozjížďky vstupoval jako favorit na titul slovenský jezdec Robert Hencz. Pak ale přišla hrozivá nehoda, při které do kabiny Henczova katamaranu narazil italský jezdec Giuseppe Rossi. Náraz Henczou kabinu poškodil tak, že došlo ke kontaktu jezdcovy helmy s plovákem druhého člunu. Slovenský jezdec byl letecky převezen do nemocnice, podle prvních zpráv ale nejsou jeho zranění vážná. Poslední rozjížďka pak byla zrušena a Hencz se tak „na dálku“ stal mistrem světa.

Závody motorových člunů se na rybníku Olšovec v Jedovnicích na Blanensku jezdí téměř padesát let, v době největší slávy je navštěvovalo až 30 tisíc lidí. Dnes sport sledují řádově tisíce fanoušků.

Motorové čluny jsou rozděleny na slabší propridery, ve kterých pilot leží hlavou dopředu, a královskou třídu katamaránů, ve kterých se sedí jako v autě. Tyto formule na vodě dosahují rychlosti přes 200 kilometrů v hodině a na jezdce působí při zatáčení přetížení až 4G.

Sport je populární hlavně v Itálii, Německu a Velké Británii, tradičně silné jsou v něm i postkomunistické země v čele s Českou republikou, Slovenskem, Polskem, Maďarskem a pobaltskými státy.