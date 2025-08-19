Stříbro na nehtech nahradit zlatou? Knížka syna jako talisman. Fuksa a Dostál před MS

Když Fuksa v pondělí dorazil na místo srazu reprezentace na pražském letišti, ukazoval čerstvě nalakované nehty.
Jde už pro něj o tradici. Dřív vysvětloval, že jednou seděl u televize, manželka měla na stole lak, tak si ho vzal a jeden prst si jím potřel. Nejbližší závod vyhrál. „Tak jsem si to zapamatoval a v té sezoně jsem si za každou medaili nalakoval jeden další nehet,“ vysvětloval.
Poté sice od barvení na čas upustil, před loňskými olympijskými hrami si na něj ale zase rozvzpomenul. „Co kdyby mi zase přineslo štěstí?“ dumal.
Přineslo, v Paříži získal na kilometru zlato, poslední chybějící velké vítězství. A tak se rituálu drží i letos.
„Jde svým způsobem o uvolnění,“ povídá. „Po olympiádě jsem je měl nalakované i na nějaké Světové poháry a pak i na mistrovství Evropy v Račicích, takže bylo jasné, že je musím mít i na mistrovství světa. Myslím, že dokud budu závodit, tak se to se mnou už potáhne.“
Už i jeho rodina se s tím smířila a ani dědeček Josef i táta Petr mu nic neříkají.
„Už mě dlouhé roky neřeší. Každý si v pubertě musím něčím projít, já s ní začal ve dvaatřiceti,“ smál se Fuksa. „Dřív jsem teda začal s různými účesy, měl jsem blonďaté vlasy, pak mě to na pár let opustilo a teď přišly nehty. Spíš jsem rád, že je toleruje manželka.“
Tentokrát má konečky prstů vyvedené ve stříbrné metalíze a dva z nich v růžové barvě se žlutým smajlíkem a plamenem ohně.
„Nejde o žádnou symboliku. Došel jsem k manikérce, říkám jí, že bych chtěl něco na mistrovství světa. A ona: Mám super tuhle metalízu a ještě tuhle růžovou. Tu můžeš? Tak říkám: Jo, můžu všechno. Smajlíky jsou kvůli dobré náladě a ohně se líbí dceři Emily, pořád je sfoukává,“ popisuje Fuksa. „Je pravda, že by se možná spíš nabízela zlatá barva. Ale jsem pokorný. Vysvětluju si to tak, že stříbrnou už mám na nehtech, tak na mistrovství potřebuju získat jinou barvu.“
Je jasné, že o bronzovou nejde.
Do Milána dorazil jakožto olympijský šampion, obhájce titulu na kilometru a majitel celkem čtrnácti kovů z této akce. Navíc má na italský areál skvělé vzpomínky.
„Jo jo. Už kilometr byl před deseti lety úžasný. Jel jsem tehdy dlouho přede všemi, byl jsem z toho vyjukaný, až Sebastian Brendl mě v posledních metrech předjel. Ten už ukončil kariéru, ale psal mi, že tam bude, tak se potkáme,“ vykládá Fuksa. „Pak jsem to ale dokázal na pětistovce. Tehdy jsem se možná usadil ve světové špičce.“
Do Itálie za ním přiletí i manželka s dvouroční dcerou Emily. Může mu také pomoci, že si tamní závodiště vybavuje.
„Nemá vratný kanál. Spíš jde o takové dovolenkové jezero. Doufám, že budou fajn podmínky. Aby nefoukalo, nebylo moc vln a nemuseli jsme řešit okolní vlivy,“ věří.
Dostál velí: Ať čas od rodiny stojí za to
Dostál na pražském letišti zase ukazoval látkovou knížku, kterou si vzal pro štěstí od synka Jonatána, který se jim s Anežkou Paloudovou, rovněž kajakářkou, narodil na začátku července.
„Dělal jsem si legraci, že snad intelekt sportovce bude na čtyřstránkovou knížku stačit a za hodinu a půl letu ji bez problému přečtu,“ smál se olympijský šampion z Paříže.
Původně sice zvažoval, že by i on do Itálie vzal rodinu, nakonec nápad ale zavrhl. „Už jsme pro ně měli objednané i ubytování, ale když jsme se bavili s doktorkou, tak nám to nedoporučila. Jonatánek není očkovaný, řádí různé viry a přínos by nebyl takový jako obavy, že by se mohl něčím nakazit,“ vysvětluje.
Od syna ho tak čeká zatím nejdelší odloučení. Dosud byl bez něj nejdéle během soustředění v Kadani, z něj si ale po třech dnech domů odskočil.
Počítá, že bude s rodinou spojený přes telefon a videohovory.
A velí: „Doufám, že to odloučení tedy bude aspoň stát za to!“
I on před deseti lety v Miláně slavil dvě medaile, nyní nicméně přiznává, že v takové formě jako loni není. „Samozřejmě je motivace úplně jiná, než když můj sportovní svět stál na tom, jestli se mi podaří získat olympijskou medaili. Dnes jsem v situaci, kdy kanoistika je krásná, baví mě, ale jsou mnohem důležitější věci a já jsem hrozně rád, že si je můžu užívat,“ líčí upřímně.
Proti loňsku začal trénovat později, je těžší o tři kila – byť dřív měl na vrcholné akce ještě o dvě až tři kila víc – a také vykládá, že si dnes víc užívá jiných aktivit.
Když se chce synovi v osm hodit večer hrát, tak si s ním hraje, než aby hrotil, že musí jít v devět spát. Nebo když mu jakožto vyhlášenému rybáři začnou v šest brát ryby, klidně je na řece až do tmy.
I přesto si ale chválí, že se v kajaku necítí špatně. „Formu teda nemám moc změřenou, dost času jsme totiž strávili v Praze, ne v Račicích, kde se výkon nedá moc změřit, protože jde o řeku a jsou na ní vlny. Ale pocitově se mi špatně nejezdilo,“ vykládá. „Jestli budu mít medaili, byl bych hrozně rád, ale jestli vyhraje někdo z mých soupeřů a bude mít fakt velkou radost, tak vlastně budu možná radši, než kdybych vyhrál já. Možná to je trošku poraženecké, ale já počkám zase na ten nejdůležitější závod a tam se budu snažit jet co nejlíp.“
Třeba ho ale tentokrát požene i nový talisman.