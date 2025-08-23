Kajakář Dostál je ve finále pětistovky na MS, postoupila také kanoistka Řáhová

  11:02aktualizováno  11:54
Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v Miláně do finále i na pětistovce, kde obhajuje titul. Olympijský vítěz obsadil v semifinále třetí místo a navázal na postup na kilometru. Druhé finále na šampionátu v Itálii si zajistila také kanoistka Denisa Řáhová. V sobotu dopoledne uspěla na olympijské dvoustovce, odpoledne pojede o medaile na 500 metrů. Do boje o cenné kovy se na pětistovce naopak nedostal stříbrný deblkajak z mistrovství Evropy Jakub Špicar, Daniel Havel.

Kajakář Josef Dostál v semifinále mistrovství světa v Miláně. | foto: Kanoe.cz/Barbora Reichová

Čtyřnásobný mistr světa na pětistovce Dostál si v úvodu semifinále nechal soupeře poodjet, v polovině trati byl až sedmý. Pak se ale posunul dopředu a na poslední postupové pozici byl nakonec s bezpečným, téměř sekundovým náskokem před čtvrtým Polákem Piotrem Morawským.

„Já pětistovku umím, semifinále bylo pohlídané. Snažil jsem se jet co nejpomaleji, abych ušetřil co nejvíce sil a přitom postoupil do finále. To se povedlo. Samozřejmě ty rezervy tam byly veliké,“ řekl v nahrávce pro média Dostál, který v sobotu krátce před 15. hodinou pojede finále na olympijském kilometru. Na nejrychlejšího kajakáře svého semifinále Maxima Spesivceva z Ruska ztratil 1,18 sekundy.

Fuksa na pětistovce vybojoval stříbro, Dostál na MS zvládl hvězdné semifinále

Čtyřiadvacetiletá Řáhová prožívá životní šampionát. Už na pětistovce si poprvé v kariéře vyjela na MS finále A a teď přidala úspěch na olympijské distanci 200 metrů. Na vítěznou kanadskou favoritku Katie Vincentovou sice v semifinále ztratila 1,11 sekundy, ale poslední postupovou pozici uhájila o dvanáct setin před Portugalkou Beatriz Fernandesovou.

Stala se první českou kanoistkou ve finále dvoustovky od roku 2017, kdy byla v Račicích osmá Jana Ježová. Bezprostředně po dojetí nevěděla, jestli to klaplo.

„Ono to bylo takové natěsno, že jsem si říkala: ‚Jo, ne, nevím.‘ Dvoustovka se musí jet celou dobu naplno. Můj cíl byl, aby mi ta Katie, olympijská vítězka, neodjela nějak moc. To mi přijde, že se mi povedlo,“ řekla.

Denisa Řáhová na MS v Miláně.

Z finále na nejprestižnější distanci pro kanoistky byla nadšená. „Je to jeden z mých splněných snů, to je fakt super. Já už jsem to fakt dlouho chtěla, konečně. Jsem z toho megašťastná. Mistrovství světa bereme jako vrchol sezony a očividně to vyšlo, jak mělo,“ rozplývala se.

Naopak na čtvrté a páté místo z posledních dvou světových šampionátů nenavážou Špicar s Havlem. Vicemistři Evropy v semifinále nestačili na Portugalce, běloruskou posádku v neutrálních barvách a Maďary a ze čtvrtého místa se dostali jen do finále B. Na vítěze ztratili 1,68 sekundy, od postupu je dělilo 1,43.

Ze semifinále nepostoupila ani kajakářka Barbora Sovová na dvoustovce, kterou po 6. místě čeká finále B. Stejně dopadla deblkánoe na 500 metrů Petr Tettinger, Jiří Minařík, která na MS zaskakuje za bratry Martina a Petra Fuksovy. Pro deblkajak Kateřina Zárubová, Štěpánka Sobíšková po sedmém místě v semifinále pětistovky šampionát skončil.

Výsledky

