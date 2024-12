Čejka byl na MS v krátkém bazénu osmý na 200 m, Walshová má devátý rekord

Čejka dopoledne zazářil v rozplavbách a postoupil třetím časem. Bývalý juniorský mistr světa a Evropy dopoledním časem zaostal o 43 setin za vlastním českým rekordem. Ve finále ale od začátku ztrácel a nenavázal na páté místo, které v téže disciplíně vybojoval před třemi lety na šampionátu v Abú Zabí.

„Já jsem myslel popravdě, že plavu rychleji, než je výsledný čas, takže to pro mě bylo v cíli trošku zklamání. Ale na druhou stranu jsem rád, že jsem ve finále byl a pro mě je to velký úspěch,“ řekl Radiožurnálu Sport.

Celkově své vystoupení na MS hodnotil pozitivně. „Po té sezoně, jak se vyvíjela, jsem to nečekal, takže jsem moc rád a ve výsledku zklamaný určitě nejsem. Nevím, jestli se někde nestala chyba, protože on mnohdy pocit trošku klame, když si člověk myslí, že rozjíždí rychle. Musím si to pak zhodnotit s trenérem, podívat se na video a asi uvidíme, kde byla ta chyba,“ dodal.

Znakařskou dvoustovku k radosti fanoušků vyhrál domácí Hubert Kos. Olympijský šampion posunul evropský rekord na 1:45,65 minuty. Za devět let starým světovým rekordem Australana Mitchella Larkina zaostal jen o dvě setiny.

Naopak Walshová pokračovala v přepisování historických statistik. Jedenadvacetiletá Američanka překonávala rekord takřka při všech svých startech. Na prémiích si za devět světových rekordů vydělala 225.000 dolarů (asi 5,3 milionu korun).

Bilanci v individuálních závodech na tomto MS završila pátým světovým titulem. K tomu navíc pomohla ke světovému rekordu i zlaté americké štafetě na 4x100 metrů volný způsob. Byla ještě členkou vítězné polohové štafety na 4x100 metrů, která zlepšila světový rekord téměř o čtyři sekundy na 3:40,41.

Základ k tomu vytvořila Regan Smithová, jež na úvodním znakařském úseku posunula historické maximum na 54,02. Před tím ve světovém rekordu 1:58,04 vyhrála závod na 200 metrů znak. Vlastní maximum z listopadového závodu v Singapuru zlepšila o 79 setin.

V posledním individuálním závodě na tomto šampionátu zaplaval Luke Hobson světový rekord na 200 metrů volný způsob. Vlastní maximum z úvodního úseku páteční kraulařské štafety na 4x200 metrů zlepšil ho o tři desetiny na 1:38,61.

O poslední světový rekord na tomto MS se v postarala polohová štafeta neutrálních sportovců z Ruska na 4x100 metrů. Miron Lifincev, Kirill Prigoda, Andrej Minakov a Jegor Korněv. Časem 3:18,68 o tři desetiny překonala historické maximum, které od roku 2022 společně držely USA a Austrálie.