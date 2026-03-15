MS v krasobruslení 2026 v Praze: Kompletní startovní listiny. Kdo bude bojovat o medaile?

Ivana Vaňkátová
Pražská O2 arena se koncem března promění v centrum světového sportu. Mistrovství světa v krasobruslení 2026 totiž do české metropole přivádí kompletní sestavu čerstvých olympijských medailistů z Milána. Kdo jsou tváře, které právě teď píší historii, v čem tkví jejich kouzlo a co všechno obnáší cesta na absolutní vrchol, kde rozhodují milimetry a pevné nervy?
Užijte si mistrovství světa v krasobruslení 2026 s tou pravou atmosférou přímo v pražské areně! | foto: Český krasobruslařský svaz

„Jsem velmi rád, že se v podstatě celá světová špička rozhodla přijet po olympijských hrách také na mistrovství světa. Podle mě to dokazuje, že Praha a Česká republika jsou lákavé nejen pro fanoušky, ale i pro samotné sportovce,“ uvedl Evžen Milčinský, předseda organizačního výboru.

Praha hostí svět: Proč je letošní šampionát výjimečný?

Když se řekne mezinárodní sportovní akce, málokterá má v sobě tolik elegance i syrového drilu jako krasobruslení. Termín 24.–29. března 2026 je v kalendářích fanoušků zapsán tučným písmem. Jde o specifický šampionát, který následuje bezprostředně po zimní olympiádě. Pro sportovce je to buď šance na potvrzení zlatého statusu z Milána, nebo prostor pro sladkou odvetu.

Užijte si mistrovství světa v krasobruslení 2026 s tou pravou atmosférou přímo...

Startovní listina – muži

ČísloJménoZemě
1Semen DaniliancArménie
2Maurizio ZandronRakousko
3Vladimir LitvincevÁzerbájdžán
4Stephen GogolevKanada
5Jü-tung ČchenČína
6Georgii ReshtenkoČESKO
7Tomás Guarino SabatéŠpanělsko
8Aleksandr SelevkoEstonsko
9Kevin AymozFrancie
10François PitotFrancie
11Adam Siao Him FaFrancie
12Edward ApplebyVelká Británie
13Nika EgadzeGruzie
14Genrich GartungNěmecko
15Tamir KupermanIzrael
16Daniel GrasslItálie
17Matteo RizzoItálie
18Juma KagijamaJaponsko
19Kao MiuraJaponsko
20Šun SatoJaponsko
21Dias ŽirenbajevKazachstán
22Čun-hwan ČchaJižní Korea
23Hjong-jom KimJižní Korea
24Fedirs KulišsLotyšsko
25Deniss VasiļjevsLotyšsko
26Donovan CarrilloMexiko
27Vladimir SamojlovPolsko
28Lukas BritschgiŠvýcarsko
29Adam HagaraSlovensko
30Andreas NordebäckŠvédsko
31Jü-siang LiTchaj-wan
32Alp Eren ÖzkanTurecko
33Kyrylo MarsakUkrajina
34Jason BrownUSA
35Ilja MalininUSA
36Andrew TorgashevUSA

Malinin, Liuová, Cizeron a spol. Které hvězdy olympiády míří na MS v Praze
Užijte si mistrovství světa v krasobruslení 2026 s tou pravou atmosférou přímo...

Startovní listina – ženy

ČísloJménoZemě
1Olga MikutinováRakousko
2Nargiz SulejmanovováÁzerbájdžán
3Jade HovineováBelgie
4Nina PinzarroneováBelgie
5Alexandra FejginováBulharsko
6Madeline SchizasováKanada
7Žang Žuej-jangČína
8Stefania JakovlevováKypr
9Barbora VránkováČESKO
10Nataly LangerbaurováEstonsko
11Niina PetrokinaováEstonsko
12Iida KarhunenováFinsko
13Lorine SchildováFrancie
14Kristen SpursováVelká Británie
15Anastasiia GubanovováGruzie
16Mariia SeniukováIzrael
17Lara Naki GutmannováItálie
18Mone ČibováJaponsko
19Ami NakaováJaponsko
20Kaori SakamotováJaponsko
21Sofia SamodelkinováKazachstán
22Hje-in IováJižní Korea
23Šin ŤiaJižní Korea
24Meda VariakojytėováLitva
25Anastasia GračevováMoldavsko
26Niki WoriesováNizozemsko
27Mia Risa GomezováNorsko
28Jekatěrina KurakovováPolsko
29Julia SauterováRumunsko
30Julija LovrenčičováSlovinsko
31Livia KaiserováŠvýcarsko
32Kimmy RepondováŠvýcarsko
33Amber GlennováUSA
34Isabeau LevitováUSA

Náhradnice

JménoZemě
Loena HendrickxováBelgie
Gabrielle DalemanováKanada
Sara-Maude DupuisováKanada
Ču IČína
Užijte si mistrovství světa v krasobruslení 2026 s tou pravou atmosférou přímo...

Startovní listina – sportovní dvojice

ČísloJménaZemě
1Karina Akopovová / Nikita RachmaninArménie
2Anastasiia Golubevová / Hektor Giotopoulos MooreAustrálie
3Gabriella Izzová / Luc MaierhoferRakousko
4Kelly Ann Laurinová / Loucas EthierKanada
5Lia Pereirová / Trennt MichaudKanada
6Ťia-süan Čangová / I-chang ChuangČína
7Anna Valesiová / Martin BidařČESKO
8Camille Kovalevová / Pavel KovalevFrancie
9Anastasia Vaipan-Lawová / Luke DigbyVelká Británie
10Anastasiia Metelkinová / Luka BerulavaGruzie
11Minerva Fabienne Haseová / Nikita VolodinNěmecko
12Annika Hockeová / Robert KunkelNěmecko
13Maria Pavlovová / Alexei SvjačenkoMaďarsko
14Irma Caldaráová / Riccardo MaglioItálie
15Sara Contiová / Niccolo MaciiItálie
16Juna Nagaoková / Sumitada MorigučiJaponsko
17Daria Danilovová / Michel TsibaNizozemsko
18Ioulia Čtčetininová / Michal WozniakPolsko
19Oxana Vouillamozová / Tom BouvartŠvýcarsko
20Sofiia Holičenková / Artem DarenskyjUkrajina
21Alisa Jefimovová / Misha MitrofanovUSA
22Ellie Kamová / Danny O’SheaUSA
23Katie McBeathová / Daniil ParkmanUSA

👉 V řadě dvojic mají partneři odlišnou národnost, ale soutěží za federaci, pod kterou jsou registrováni.

Užijte si mistrovství světa v krasobruslení 2026 s tou pravou atmosférou přímo...

Startovní listina – tance na ledě

ČísloJménaZemě
1Holly Harrisová / Jason ChanAustrálie
2Samantha Ritterová / Daniel BrykalovÁzerbájdžán
3Piper Gillesová / Paul PoirierKanada
4Marjorie Lajoieová / Zachary LaghaKanada
5Marie-Jade Lauriaultová / Romain Le GacKanada
6Žen Ťün-fejová / Sing Ťia-ningČína
7Angelina Kudrjavcevová / Ilja KarankevičKypr
8Kateřina Mrázková / Daniel MrázekČESKO
9Natálie Taschlerová / Filip TaschlerČESKO
10Olivia Smartová / Tim DieckŠpanělsko
11Sofia Valová / Asaf KazimovŠpanělsko
12Juka Oriharová / Juho PirinenFinsko
13Juulia Turkkilová / Matthias VersluisFinsko
14Laurence Fournier Beaudryová / Guillaume CizeronFrancie
15Evgeniia Loparevová / Geoffrey BrissaudFrancie
16Phebe Bekkerová / James HernandezVelká Británie
17Lilah Fearová / Lewis GibsonVelká Británie
18Diana Davisová / Gleb SmolkinGruzie
19Jennifer Janse van Rensburgová / Benjamin SteffanNěmecko
20Mariia Ignatevová / Danijil L. SzemkoMaďarsko
21Shira Ichilovová / Michail NosovickijIzrael
22Victoria Manniová / Carlo RoethlisbergerItálie
23Giulia Isabella Paolinová / Andrea TubaItálie
24Utana Jošidová / Masaja MoritaJaponsko
25Hannah Limová / Je KuanJižní Korea
26Allison Reedová / Saulius AmbrulevičiusLitva
27Gina Zehnderová / Beda Leon SieberŠvýcarsko
28Milla Ruud Reitanová / Nikolaj MajorovŠvédsko
29Mariia Pinčuková / Mykyta PogorielovUkrajina
30Christina Carreirová / Anthony PonomarenkoUSA
31Madison Chocková / Evan BatesUSA
32Emilea Zingasová / Vadym KolesnikUSA

Užijte si mistrovství světa v krasobruslení 2026 s tou pravou atmosférou přímo...

Co obnáší cesta na vrchol?

Být světovým krasobruslařem neznamená jen umět skákat. Je to životní styl, který zahrnuje:

Vstupenky a podrobný program naleznete zde.

  • Matematiku na hraně: Závodníci neustále řeší dilema – risknout nejtěžší čtverné skoky, které jim v případě pádu srazí body, nebo raději vsadit na jistotu a čistou jízdu? Jedna vteřina zaváhání při odrazu rozhoduje o tom, jestli bude hrdina, nebo skončí v mantinelu.
  • Tým specialistů: Špičkový bruslař není na ledě sám. Kolem něj funguje celý tým: hlavní trenér, choreograf, fyzioterapeut, psycholog, a dokonce i specialista, který mu brousí nože na bruslích přesně na mikrometry podle jeho váhy a stylu jízdy.
  • Psychickou odolnost: MS po olympiádě je extrémně vyčerpávající. Zatímco zbytek světa po Miláně odpočíval, tito sportovci museli udržet formu i motivaci. V Praze vyhraje ten, kdo v hlavě dokáže vypnout únavu a zapnout režim šampiona.

Mistrovství světa v krasobruslení je největší společensko-sportovní událostí roku 2026 v České republice. Nenechte si ujít příležitost vidět olympijské medailisty na vlastní oči.

Tipsport - partner programu
Minnesota vs. NY RangersHokej - - 14. 3. 2026:Minnesota vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
Živě1:4
  • 35.00
  • 10.00
  • 1.07
NY Islanders vs. CalgaryHokej - - 15. 3. 2026:NY Islanders vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.54
  • 4.40
  • 5.40
New Jersey vs. Los AngelesHokej - - 15. 3. 2026:New Jersey vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.25
  • 6.20
  • 10.00
Tampa vs. CarolinaHokej - - 15. 3. 2026:Tampa vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.70
  • 3.90
  • 1.90
Montreal vs. San JoseHokej - - 15. 3. 2026:Montreal vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.54
  • 4.80
  • 5.40
Buffalo vs. TorontoHokej - - 15. 3. 2026:Buffalo vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.65
  • 4.40
  • 4.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Kompletní startovní listiny. Kdo bude bojovat o medaile?

Užijte si mistrovství světa v krasobruslení 2026 s tou pravou atmosférou přímo...

Pražská O2 arena se koncem března promění v centrum světového sportu. Mistrovství světa v krasobruslení 2026 totiž do české metropole přivádí kompletní sestavu čerstvých olympijských medailistů z...

15. března 2026

Havel mi nechtěl dát nové vyznamenání. Šlégr vypráví o Naganu i vrcholné politice

Premium
Jiří Šlégr

Během jeho focení před budovou hokejového svazu v Libni se z ulice ozvalo: „Takhle pálí Guma!“ A bývalý hokejový obránce Jiří Šlégr se usmál. Téměř před osmadvaceti lety takhle televizní komentátor...

15. března 2026

Pastrňák se Zachou asistovali, Nečas mírnil prohru. Anaheim hrál bez Čechů

Aktualizujeme
Bostonský útočník David Pastrňák s pukem před Martinem Fehérvárym z Washingtonu.

Hokejisté Bostonu v předehrávaném zápase sobotního programu NHL i díky asistencím českých útočníků Davida Pastrňáka a Pavla Zachy zvítězili 3:2 po nájezdech na ledě Washingtonu. V akci byl i Martin...

14. března 2026  23:07,  aktualizováno  23:52

Formule 1 přichází kvůli válce o dva závody, zrušené Velké ceny se nenahradí

Lando Norris z McLarenu během tréninku v Bahrajnu

Dubnové Velké ceny formule 1 v Bahrajnu a Saúdské Arábii se z bezpečnostních důvodů kvůli válečnému konfliktu s Íránem neuskuteční. Závody nebudou letos nahrazeny, takže sezona bude mít místo 24 jen...

14. března 2026  23:24,  aktualizováno  23:29

Arsenal navýšil náskok v čele, City ztratilo na West Hamu. Newcastle předčil Chelsea

Fotbalisté Arsenalu oslavují gól Viktora Gyökerese.

Fotbalisté vedoucího Arsenalu mají po 30. kole anglické ligy devítibodový náskok v čele. Proti Evertonu rozhodli v závěru o výhře 2:0, zatímco druhý Manchester City pouze remizoval na West Hamu 1:1....

14. března 2026  23:20

Lvi uhájili v lize druhé místo, do předkola proklouzli i volejbalisté Benátek

Radost libereckých volejbalistů v utkání proti Benátkám nad Jizerou

Souboj o druhé místo po základní části úřadující volejbaloví mistři Lvi Praha zvládli. V Ostravě zvítězili 3:0 a uhájili za vítězným Karlovarskem lepší pozici pro extraligové play off před Českými...

14. března 2026  22:28

Maděrová zaváhala v úvodu a byla pátá. V Kanadě má ale šanci na reparát

Zuzana Maděrová na trati paralelního slalomu v závodu SP ve Špindlerově Mlýně.

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová vypadla v závodě Světového poháru v paralelním obřím slalomu snowboardistek ve Val St. Come ve čtvrtfinále. V prvním ze dvou závodů v Kanadě tak dvaadvacetiletá...

14. března 2026  20:04,  aktualizováno  22:16

Nymburk našel druhého přemožitele. Na lídra si vyšlápla Opava, zářil Slavík

Jakub Slavík střílí proti Nymburku trestný hod.

Basketbalisté Opavy po sérii devíti porážek a téměř dvou letech zdolali Nymburk. Slezané zápas 8. kola nadstavbové skupiny A1 vyhráli 105:89 a lídrovi soutěže uštědřili druhou porážku v této ligové...

14. března 2026  21:31,  aktualizováno  22:05

Siniaková vybojovala další trofej! S americkou parťačkou vládla v Indian Wells

Kateřina Siniaková slaví s Taylor Townsendovou deblové vítězství na turnaji v...

Tenistka Kateřina Siniaková na prestižním turnaji v Indian Wells vybojovala 34. titul ve čtyřhře, s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou triumfovala počtvrté. Ve finále porazily...

14. března 2026  21:18

Chaloupkově střele nevěřil ani trenér. Cena zase stoupla, smál se. Co reprezentace?

Slávisté oslavují gól obránce Štěpána Chaloupka v utkání proti Zlínu.

V jednu chvíli šel do souboje tak tvrdě, že společně se zlínským Antonínem Křapkou odpadl a oba se následně drželi za hlavu. „Trochu jsem si tu jeho spletl s míčem,“ usmál se slávistický stoper...

14. března 2026  21:12

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

14. března 2026  20:44

Zlín - Slavia 1:3, domácí udeřili až v závěru, hosty nasměrovali k výhře tři střelci

Slávisté se radují z gólu Mojmíra Chytila.

Z luxusního náskoku je rázem ještě příjemnější. Slávističtí fotbalisté vedou před nedělním utkáním druhé Sparty českou nejvyšší soutěž už o třináct bodů. Ve 26. kole zvítězili ve Zlíně přesvědčivě...

14. března 2026  20:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.