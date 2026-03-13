MS v krasobruslení 2026 v Praze: Program, hlavní hvězdy i přehled vstupenek

Ivana Vaňkátová
  14:59
Mistrovství světa v krasobruslení se po dlouhých 33 letech vrací do české metropole. Od 24. do 29. března 2026 se pražská O2 arena stane domovem světové elity. Fanoušci se mohou těšit na čerstvé olympijské medailisty, dechberoucí skoky a piruety i nezapomenutelné zážitky, které přes televizi naplno neprožijete.
Přinášíme kompletní přehled disciplín, program i návod, jak číst bodování v reálném čase.

Program MS v krasobruslení 2026 v Praze

Světový šampionát v březnu 2026 nabídne celkem osm soutěžních bloků (sessions), které vyvrcholí tradiční nedělní exhibicí. Skvělou zprávou pro nadšence je, že brány O2 areny se otevírají už dříve – diváci mají možnost zakoupit vstupenky i na oficiální tréninkové dny. Právě tam můžete z první řady sledovat, jak se rodí dokonalost a kolik pádů předchází jednomu čistému čtvernému skoku.

Program Mistrovství světa v krasobruslení 2026
DenČasProgram
ÚT 24. 3.6:30Oficiální trénink – taneční páry
10:40Oficiální trénink – sportovní dvojice
14:10Oficiální trénink – ženy
18:10Oficiální trénink – muži
ST 25. 3.7:00Oficiální tréninky – sportovní dvojice
11:30Ženy – krátký program
18:00Sportovní dvojice – krátký program
18:00Opening ceremony
ČT 26. 3.7:30Oficiální tréninky – sportovní dvojice
11:30Muži – krátký program
18:15Sportovní dvojice – volné jízdy
PÁ 27. 3.8:00Oficiální tréninky - ženy
11:30Taneční páry – rytmické tance
18:00Ženy – volné jízdy
SO 28. 3.6:20Oficiální tréninky – muži
9:10Oficiální tréninky – taneční páry
12:30Muži – volné jízdy
18:30Taneční páry – volné tance
NE 29. 3.14:30Exhibice

Kde sledovat a jak koupit vstupenky?

Pokud se nedostanete přímo do haly, přenosy nabídne ČT Sport. Nicméně ten nejlepší zážitek zažijete přímo v místě dění! Vstupenky jsou v prodeji v sítích Ticketportal a Ticketmaster.

Ceny vstupenek na mistrovství světa v krasobruslení 2026
ProgramCeny vstupenek (dle kategorie)
Oficiální tréninky (všechny disciplíny)990 až 1 290 Kč
Oficiální tréninky (ranní bloky)590 až 790 Kč
Krátký program (ženy, muži, sportovní dvojice)790 až 2 190 Kč
Rytmické tance1 190 až 2 590 Kč
Volné jízdy (ženy, sportovní dvojice)1 290 až 2 990 Kč
Volné jízdy (muži, taneční páry)1 390 až 3 290 Kč
Exhibice1 590 až 3 590 Kč
All-Event Ticket (vše kromě exhibice)7 490 až 18 490 Kč

ZTP platí stejnou cenu jako nejnižší kategorie a doprovod jen korunu.

Kdo bude v Praze bojovat o zlato?

Oficiální startovní listiny potvrzují, že v O2 areně uvidíme absolutní špičku. V Praze by tak neměli chybět:

  • obhájce titulu mistra světa a fenomén svého sportu Američan Ilia Malinin,
  • obhájkyně světového zlata a čerstvá olympijská vítězka Američanka Alysa Liuová,
  • francouzští olympijští vítězové v tancích na ledě Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron, kteří se hned ve své první společné sezoně zapsali do krasobruslařské historie.

Malinin, Liuová, Cizeron a spol. Které hvězdy olympiády míří na MS v Praze
Česká reprezentace na domácím ledě

Domácí fanoušci se mají na co těšit – české krasobruslení má zastoupení v každé kategorii. V ostře sledované soutěži mužů nastoupí Georgii Reshtenko, kterému dodal sebevědomí senzační bronz na lednovém mistrovství Evropy v Sheffieldu.

Největší zájem českých fanoušků se pak předpokládá v soutěži tanců na ledě, kde má domácí tým díky sourozencům Mrázkovým a Taschlerovým hned dvojnásobné zastoupení.

Kdo bude reprezentovat Českou republiku?
KategorieReprezentanti ČR
MužiGeorgii Reshtenko
ŽenyBarbora Vránková
Taneční páryN. Taschlerová a F. Taschler / K. Mrázková a D. Mrázek
Sportovní dvojiceAnna Valesiová a Martin Bidař

Proč zažít mistrovství světa osobně?

Krasobruslení v Praze jako živý zážitek nabízí něco, co kamera nezachytí: neskutečnou rychlost bruslařů, zvuk hran zařezávajících se do ledu a emoce, které v hale gradují s každým povedeným prvkem. Televize vám nikdy nepřenese ten mrazivý pocit, když se celá hala plná diváků na vteřinu ztiší před dopadem čtverného skoku.

Bodování v reálném čase: Rozdíl mezi TES a PCS

Aby byl váš zážitek v O2 areně kompletní, hodí se vědět, co znamenají čísla na světelné tabuli:

  1. TES (Technical Element Score): Technická známka za náročnost prvků (skoky, piruety). Roste v reálném čase během jízdy.
  2. PCS (Program Component Score): Známka za umělecký dojem, kompozici a bruslařské dovednosti. Ta se definitivně objeví až po dojetí programu.

Dopad sportovní akce v Praze na metropoli

Hostit mezinárodní sportovní akce takového rozsahu je pro Prahu prestižní záležitostí. Očekává se příjezd desetitisíců fanoušků z více než 50 zemí. Světové krasobruslení výrazně pocítí místní hotely i restaurace. Praha se tak po 33 letech opět stává centrem elegance na ledě a potvrzuje svou roli v srdci sportovní Evropy.

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Program, hlavní hvězdy i přehled vstupenek

