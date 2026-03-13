Přinášíme kompletní přehled disciplín, program i návod, jak číst bodování v reálném čase.
Program MS v krasobruslení 2026 v Praze
Světový šampionát v březnu 2026 nabídne celkem osm soutěžních bloků (sessions), které vyvrcholí tradiční nedělní exhibicí. Skvělou zprávou pro nadšence je, že brány O2 areny se otevírají už dříve – diváci mají možnost zakoupit vstupenky i na oficiální tréninkové dny. Právě tam můžete z první řady sledovat, jak se rodí dokonalost a kolik pádů předchází jednomu čistému čtvernému skoku.
|Den
|Čas
|Program
|ÚT 24. 3.
|6:30
|Oficiální trénink – taneční páry
|10:40
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|14:10
|Oficiální trénink – ženy
|18:10
|Oficiální trénink – muži
|ST 25. 3.
|7:00
|Oficiální tréninky – sportovní dvojice
|11:30
|Ženy – krátký program
|18:00
|Sportovní dvojice – krátký program
|18:00
|Opening ceremony
|ČT 26. 3.
|7:30
|Oficiální tréninky – sportovní dvojice
|11:30
|Muži – krátký program
|18:15
|Sportovní dvojice – volné jízdy
|PÁ 27. 3.
|8:00
|Oficiální tréninky - ženy
|11:30
|Taneční páry – rytmické tance
|18:00
|Ženy – volné jízdy
|SO 28. 3.
|6:20
|Oficiální tréninky – muži
|9:10
|Oficiální tréninky – taneční páry
|12:30
|Muži – volné jízdy
|18:30
|Taneční páry – volné tance
|NE 29. 3.
|14:30
|Exhibice
Kde sledovat a jak koupit vstupenky?
Pokud se nedostanete přímo do haly, přenosy nabídne ČT Sport. Nicméně ten nejlepší zážitek zažijete přímo v místě dění! Vstupenky jsou v prodeji v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
|Program
|Ceny vstupenek (dle kategorie)
|Oficiální tréninky (všechny disciplíny)
|990 až 1 290 Kč
|Oficiální tréninky (ranní bloky)
|590 až 790 Kč
|Krátký program (ženy, muži, sportovní dvojice)
|790 až 2 190 Kč
|Rytmické tance
|1 190 až 2 590 Kč
|Volné jízdy (ženy, sportovní dvojice)
|1 290 až 2 990 Kč
|Volné jízdy (muži, taneční páry)
|1 390 až 3 290 Kč
|Exhibice
|1 590 až 3 590 Kč
|All-Event Ticket (vše kromě exhibice)
|7 490 až 18 490 Kč
ZTP platí stejnou cenu jako nejnižší kategorie a doprovod jen korunu.
Kdo bude v Praze bojovat o zlato?
Oficiální startovní listiny potvrzují, že v O2 areně uvidíme absolutní špičku. V Praze by tak neměli chybět:
- obhájce titulu mistra světa a fenomén svého sportu Američan Ilia Malinin,
- obhájkyně světového zlata a čerstvá olympijská vítězka Američanka Alysa Liuová,
- francouzští olympijští vítězové v tancích na ledě Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron, kteří se hned ve své první společné sezoně zapsali do krasobruslařské historie.
Česká reprezentace na domácím ledě
Domácí fanoušci se mají na co těšit – české krasobruslení má zastoupení v každé kategorii. V ostře sledované soutěži mužů nastoupí Georgii Reshtenko, kterému dodal sebevědomí senzační bronz na lednovém mistrovství Evropy v Sheffieldu.
Největší zájem českých fanoušků se pak předpokládá v soutěži tanců na ledě, kde má domácí tým díky sourozencům Mrázkovým a Taschlerovým hned dvojnásobné zastoupení.
|Kategorie
|Reprezentanti ČR
|Muži
|Georgii Reshtenko
|Ženy
|Barbora Vránková
|Taneční páry
|N. Taschlerová a F. Taschler / K. Mrázková a D. Mrázek
|Sportovní dvojice
|Anna Valesiová a Martin Bidař
Proč zažít mistrovství světa osobně?
Krasobruslení v Praze jako živý zážitek nabízí něco, co kamera nezachytí: neskutečnou rychlost bruslařů, zvuk hran zařezávajících se do ledu a emoce, které v hale gradují s každým povedeným prvkem. Televize vám nikdy nepřenese ten mrazivý pocit, když se celá hala plná diváků na vteřinu ztiší před dopadem čtverného skoku.
Bodování v reálném čase: Rozdíl mezi TES a PCS
Aby byl váš zážitek v O2 areně kompletní, hodí se vědět, co znamenají čísla na světelné tabuli:
- TES (Technical Element Score): Technická známka za náročnost prvků (skoky, piruety). Roste v reálném čase během jízdy.
- PCS (Program Component Score): Známka za umělecký dojem, kompozici a bruslařské dovednosti. Ta se definitivně objeví až po dojetí programu.
Dopad sportovní akce v Praze na metropoli
Hostit mezinárodní sportovní akce takového rozsahu je pro Prahu prestižní záležitostí. Očekává se příjezd desetitisíců fanoušků z více než 50 zemí. Světové krasobruslení výrazně pocítí místní hotely i restaurace. Praha se tak po 33 letech opět stává centrem elegance na ledě a potvrzuje svou roli v srdci sportovní Evropy.