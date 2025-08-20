Semifinále na pětistovce čeká i čtyřkajak Barbora Betlachová, Kateřina Zárubová, Štěpánka Sobíšková, Eliška Betlachová a deblánoi Denisa Řáhová, Kamila Šímová, na dvojnásobné trati kajakářku Barboru Sovovou a na sprinterské dvoustovce kanoistu Antonína Hrabala a kajakáře Jakuba Brabce.
Odpoledne bude ve hře dalších pět českých lodí, rozjížďky na kilometru čekají olympijské šampiony z Paříže Fuksu i kajakáře Josefa Dostála. V kategorii kanoistů bude vítězství znamenat přímý postup do finále.
Fuksa, který se na pětistovce stal v červnu v Račicích podesáté mistrem Evropy a je na této trati dvojnásobným mistrem světa, v úplně první rozjížďce šampionátu zvítězil s téměř dvousekundovým náskokem před Němcem Moritzem Adamem. Jeho čas 1:52,14 už nikdo další nepřekonal, byť vítěz druhé jízdy Dániel Fejes z Maďarska byl pomalejší o pouhé čtyři setiny.
|
Stříbro na nehtech nahradit zlatou? Knížka syna jako talisman. Fuksa a Dostál před MS
Posádka čtyřkajaku měla hned v rozjížďce co do činění s Portugalci, kteří ji jako jediní porazili ve finále račického evropského šampionátu. Soupeř měl i tentokrát navrch, v polovině trati měl před druhými Čechy více než sekundový náskok a zajistil si rovnou start v pátečním finále.
„K přímému postupu chybělo to, abychom jeli stoprocentní jízdu a naše ideální traťové tempo, trošku jsme v tom byli rozházení. Mně pak už nestačily síly na ten finiš,“ řekl v nahrávce pro média Šlouf. Ze dvou čtvrtečních semifinále postoupí do pátečního boje o medaile vždy nejlepší tři lodě.