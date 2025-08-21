Kajakář Dostál na MS suverénně vyhrál rozjížďku na 500 metrů

Autor: ,
  12:04
Josef Dostál vstoupil na mistrovství světa v rychlostní kanoistice suverénně do závodu kajakářů na 500 metrů, kde obhajuje titul z loňského šampionátu neolympijských disciplín v Uzbekistánu. Svou rozjížďku v Miláně vyhrál o 1,72 sekundy před Simonasem Maldonisem z Litvy. V této kategorii se nepostupovalo přímo do finále, takže ho čeká v sobotu dopoledne semifinále.

Mistrovství České republiky v rychlostní kanoistice. Josef Dostál, vítěz K1 1000 metrů. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Do semifinále z rozjížděk postoupilo i všech pět dalších českých lodí včetně stříbrného deblkajaku z ME Jakuba Špicara a Daniela Havla. Ten skončil v rozjížďce pětistovky čtvrtý se ztrátou 2,61 sekundy na vítězné Portugalce. V téže disciplíně uspěly také Kateřina Zárubová se Štěpánkou Sobíškovou.

Na deblkánoi si v závodě na 500 metrů zajistili semifinále Petr Tettinger a Jiří Minařík, kteří nahradili posádku bratrů Martina a Petra Fuksových. Na dvoustovce postoupily kanoistka Denisa Řáhová i kajakářka Barbora Sovová.

Olympijský vítěz Dostál se na pětistovce, která mu přinesla bronz na červnovém ME, cítil lépe než ve středu v rozjížďce kilometru.

„Já mám tu trať radši. Nechal jsem se trochu vybláznit Litevcem, začali jsme hodně rychle, ale cíl už byl pak kontrolovaný,“ řekl v nahrávce pro média. Na trati se vyhýbal travám, které ve vodě rostou. „Měl jsme tam opravdu velké koláče. Dojel jsem do cíle s brzdou, protože jsem dva, sice menší šlahouny, ale chytil, což by se na závodech stávat nemělo,“ posteskl si.

Další čtvrteční závodní blok bude na MS od 13:30, kdy se pojedou semifinále. O postup do finále pětistovky bude bojovat kanoista Martin Fuksa i stříbrný mužský čtyřkajak z mistrovství Evropy.

