Do semifinále z rozjížděk postoupilo i všech pět dalších českých lodí včetně stříbrného deblkajaku z ME Jakuba Špicara a Daniela Havla. Ten skončil v rozjížďce pětistovky čtvrtý se ztrátou 2,61 sekundy na vítězné Portugalce. V téže disciplíně uspěly také Kateřina Zárubová se Štěpánkou Sobíškovou.
Na deblkánoi si v závodě na 500 metrů zajistili semifinále Petr Tettinger a Jiří Minařík, kteří nahradili posádku bratrů Martina a Petra Fuksových. Na dvoustovce postoupily kanoistka Denisa Řáhová i kajakářka Barbora Sovová.
Olympijský vítěz Dostál se na pětistovce, která mu přinesla bronz na červnovém ME, cítil lépe než ve středu v rozjížďce kilometru.
„Já mám tu trať radši. Nechal jsem se trochu vybláznit Litevcem, začali jsme hodně rychle, ale cíl už byl pak kontrolovaný,“ řekl v nahrávce pro média. Na trati se vyhýbal travám, které ve vodě rostou. „Měl jsme tam opravdu velké koláče. Dojel jsem do cíle s brzdou, protože jsem dva, sice menší šlahouny, ale chytil, což by se na závodech stávat nemělo,“ posteskl si.
Další čtvrteční závodní blok bude na MS od 13:30, kdy se pojedou semifinále. O postup do finále pětistovky bude bojovat kanoista Martin Fuksa i stříbrný mužský čtyřkajak z mistrovství Evropy.