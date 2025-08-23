Fuksa po pátečním druhém místě na pětistovce o den později na kilometru od začátku ujížděl všem soupeřům. Stříbrný Stefanos Dimopulos z Řecka na něj ztratil 1,83 sekundy, bronzový Maďar Balász Adolf už měl více než třísekundové manko. Fuksův přemožitel z ME v Račicích Rumun Catalin Chirila se musel po evropském titulu tentokrát smířit se čtvrtým místem.
Kanoistka Denisa Řáhová obsadila ve finále pětistovky poslední deváté místo. Vyhrála Ukrajinka Ljudmila Luzanová. Z českých lodí dnes pojede finále ještě čtyřkánoe na 500 metrů.