Fuksa postoupil na MS do semifinále na kilometru, uspěli i další Češi

Rozjížďky zvládly i všechny další české posádky.
Mistr světa z roku 2023 a 2025 Fuksa v prvním ze dvou individuálních startů na šampionátu, kde navíc pojede i na deblu s bratrem Petrem, obsadil ve své rozjížďce druhé místo za Číňanem Wu Šeng-jüe a kontroloval postup do čtvrtečního semifinále. Z druhé příčky jistila postup na kilometru i kajakářka Barbora Betlachová.
Do semifinále prošly na pětistovce také čtyřkajaky mužů i žen. Jakub Špicar, Jakub Brabec, Daniel Havel a Radek Šlouf byli ve své rozjížďce druzí, mezi kajakářkami, kde byl ve hře přímý postup do finále, dojela posádka Anežka Paloudová, Zuzana Hanušová, Štěpánka Sobíšková, Eliška Betlachová šestá. Z šesté příčky jde do semifinále i deblkanoe Denisa Řáhová, Kamila Šímová.
Na dvoustovce uspěli v rozjížďkách kanoista Antonín Hrabal i kajakář Vladimír Cerman.
Finálové jízdy jednotlivých disciplín jsou v Poznani na programu od pátku do neděle.