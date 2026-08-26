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Fuksa postoupil na MS do semifinále na kilometru, uspěli i další Češi

Autor: ,
  13:44

Rychlostní kanoista Martin Fuksa na mistrovství Evropy v portugalském Montemoru-o-Velho. | foto: ČTK

Martin Fuksa vykročil na kanoistickém mistrovství světa za zlatým hattrickem na olympijském kilometru hladkým postupem z rozjížďky. Jednu z hlavních medailových nadějí české výpravy odpoledne v Poznani čeká ještě úvodní start na trati 500 metrů.

Rozjížďky zvládly i všechny další české posádky.

Mistr světa z roku 2023 a 2025 Fuksa v prvním ze dvou individuálních startů na šampionátu, kde navíc pojede i na deblu s bratrem Petrem, obsadil ve své rozjížďce druhé místo za Číňanem Wu Šeng-jüe a kontroloval postup do čtvrtečního semifinále. Z druhé příčky jistila postup na kilometru i kajakářka Barbora Betlachová.

Do semifinále prošly na pětistovce také čtyřkajaky mužů i žen. Jakub Špicar, Jakub Brabec, Daniel Havel a Radek Šlouf byli ve své rozjížďce druzí, mezi kajakářkami, kde byl ve hře přímý postup do finále, dojela posádka Anežka Paloudová, Zuzana Hanušová, Štěpánka Sobíšková, Eliška Betlachová šestá. Z šesté příčky jde do semifinále i deblkanoe Denisa Řáhová, Kamila Šímová.

Na dvoustovce uspěli v rozjížďkách kanoista Antonín Hrabal i kajakář Vladimír Cerman.

Finálové jízdy jednotlivých disciplín jsou v Poznani na programu od pátku do neděle.

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