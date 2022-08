Martin Fuksa prožil v Halifaxu bronzový šampionát, medaili má i z kilometru

Fuksa, který letos na kilometru vyhrál oba závody Světového poháru, ve finále vyčkával. Většinu trati se pohyboval kolem pátého až šestého místa, ale čelo závodu měl na dohled. V závěru se protlačil na bronzovou pozici o 59 setin před Francouze Adriena Barta. Od vítězného Chirily ho dělily necelé dvě sekundy.

„Musím odjíždět spokojený. Dvě medaile jsou cíl, který jsem si chtěl splnit,“ hodnotil v nahrávce pro média své vystoupení v Kanadě. Nebyl v takové pohodě jako při jarních závodech SP. „Upřímně, chtěl jsem být na stupínkách trošku výš, ale při tom, co tu všechno panovalo, s čím jsem se potýkal, je to prostě skvělé a jsem rád za ty dvě medaile,“ dodal kanoista, který společně s titulem kajakáře Josefa Dostála na 500 metrů přinesl do české sbírky třetí cenný kov na tomto šampionátu.

O nejlepší umístění za českými hvězdami se postarala kajakářka Anežka Paloudová, která obsadila páté místo ve finále na 1000 metrů. Na této neolympijské distanci tak navázala na čtvrtou příčku z loňského MS v Kodani, které se konalo po olympijských hrách, takže na něm nebyla tak velká konkurence.

Třiadvacetiletá závodnice, kterou z kajaku podél závodní tratě povzbuzoval přítel Dostál, se ve finiši udržela o 28 setin před šestou Španělkou Estefanií Fernándezovou.

Solidně si ve finále kilometru vedla deblkanoe Antonín Hrabal, Jiří Zalubil. Nechala za sebou tři lodě a obsadila šestou příčku. Čeští reprezentanti byli necelou sekundu a půl za čtvrtými Španěly. Daleko vepředu se odehrával německo-čínský souboj, z něhož vyšli vítězně Sebastian Brendel a Tim Hecker.

Osmou příčku obsadil deblkajak Vilém Kukačka, Jan Vorel. Ve finále kilometru, který vypadl z olympijského programu, nechali jasně za sebou kanadskou posádku a nebyli daleko od šestého místa. S více než čtyřsekundovým náskokem zvítězili Němci Martin Hiller a Tamas Grossmann.

Z českých reprezentantů dnes bude závodit ještě deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel na nově olympijské pětistovce.