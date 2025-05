Ještě než půjdou do akce čeští hokejisté, je na programu skupiny B duel Švýcarska s Kazachstánem, v němž se favorit může alespoň na pár hodin vyšvihnout na první místo. Večer se pak v přímém souboji...

David Jurásek po konci hostování nebude pokračovat ve fotbalovém Hoffenheimu a po roce a půl se vrátí do Benfiky Lisabon. Bundesligový celek, ve kterém působí i další Češi Adam Hložek, Pavel...

Olympiáda? Tam chci! Spousta adeptů na pár míst, Američané bojují i mezi sebou

Premium

Od našeho zpravodaje v Dánsku Po náročné sezoně si sbalili výstroj a vyrazili do Evropy. Už jen to jim může pomoct, nahnali si pár plusových bodů. Co dál? Zaujmout, předvádět dobré výkony. Američtí hokejisté na mistrovství světa...