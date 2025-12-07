Na předloňském světovém šampionátu reprezentantky ještě pod vedením norského trenéra Benta Dahla vyrovnaly osmým místem maximum od rozdělení federace. Letos se český výběr v konečném pořadí MS objeví v druhé polovině z 32 účastníků turnaje.
Předchozí vzájemný duel se odehrál před čtyřmi lety taktéž v osmifinálové fázi MS, ve Španělsku tehdy Jižní Korea zvítězila 32:26. Nyní se v Dortmundu střetly týmy, které v šestičlenné osmifinálové skupině dosud nebodovaly.
Po deseti minutách vedly české házenkářky 9:5, a to ještě několik šancí neproměnily. Jejich náskok pak vystoupal až na šest gólů, jenže přišel osmiminutový střelecký výpadek a ani zákroky brankářky Patricie Wizurové neuchránily český tým před obratem skóre na 14:15.
Vyrovnaný druhý poločas pak rozhodla až závěrečná desetiminutovka. Ta vyšla českému celku, který si v ní vypracoval čtyřbrankový náskok a soupeřky už za vyrovnáním spěchaly marně. Nejlepší střelkyně Charlotte Cholevová se trefila osmkrát.
Už před posledními zápasy ve skupinách bylo jisté, že do čtvrtfinále MS postoupí francouzské obhájkyně titulu, olympijské vítězky z Norska, Dánsko, Maďarsko, Brazílie, Černá Hora a obě pořadatelské země šampionátu Nizozemsko a Německo.
Mistrovství světa házenkářek
Osmifinálové skupiny
Skupina I (Rotterdam):
18:00 Švýcarsko - Rumunsko,
20:30 Maďarsko - Dánsko.
Skupina IV (Dortmund):
Nejvíce branek Koreje: I Jong-jong 8/3, U Pit-na 7, Kim Min-so 4/3. Rozhodčí: Garcíaová, Paolantoniová (obě Arg.). Sedmimetrové hody: 3/3 - 6/6. Vyloučení: 5:1. Diváci: 6254.
18:00 Angola - Švédsko,
20:30 Norsko - Brazílie.
Tabulka skupiny I
|1.
|Dánsko
|4
|4
|0
|0
|151:99
|8
|2.
|Maďarsko
|4
|3
|1
|0
|118:97
|7
|3.
|Japonsko
|5
|2
|1
|2
|126:137
|5
|4.
|Rumunsko
|4
|2
|0
|2
|128:117
|4
|5.
|Švýcarsko
|4
|1
|0
|3
|94:119
|2
|6.
|Senegal
|5
|0
|0
|5
|107:155
|0
Tabulka skupiny IV
|1.
|Norsko
|4
|4
|0
|0
|141:78
|8
|2.
|Brazílie
|4
|4
|0
|0
|123:100
|8
|3.
|Angola
|4
|2
|0
|2
|107:111
|4
|4.
|Švédsko
|4
|2
|0
|2
|116:120
|4
|5.
|Česko
|5
|1
|0
|4
|116:152
|2
|6.
|Korea
|5
|0
|0
|5
|122:164
|0