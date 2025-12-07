Házenkářky se rozloučily s mistrovstvím světa vítězstvím nad Jižní Koreou

Autor: ,
  17:20
České házenkářky zakončily své vystoupení na mistrovství světa výhrou 32:28 nad Jižní Koreou a v osmifinálové skupině v Dortmundu obsadily předposlední páté místo. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého zvítězily na šampionátu ve dvou z šesti zápasů, ten poslední odehrály bez šance na postup do čtvrtfinále.

Česká házenkářka Veronika Vávrová (39) oslavuje střelecký úspěch proti Koreji. | foto: Ina FASSBENDER / AFP / AFPProfimedia.cz

Na předloňském světovém šampionátu reprezentantky ještě pod vedením norského trenéra Benta Dahla vyrovnaly osmým místem maximum od rozdělení federace. Letos se český výběr v konečném pořadí MS objeví v druhé polovině z 32 účastníků turnaje.

Předchozí vzájemný duel se odehrál před čtyřmi lety taktéž v osmifinálové fázi MS, ve Španělsku tehdy Jižní Korea zvítězila 32:26. Nyní se v Dortmundu střetly týmy, které v šestičlenné osmifinálové skupině dosud nebodovaly.

Po deseti minutách vedly české házenkářky 9:5, a to ještě několik šancí neproměnily. Jejich náskok pak vystoupal až na šest gólů, jenže přišel osmiminutový střelecký výpadek a ani zákroky brankářky Patricie Wizurové neuchránily český tým před obratem skóre na 14:15.

Vyrovnaný druhý poločas pak rozhodla až závěrečná desetiminutovka. Ta vyšla českému celku, který si v ní vypracoval čtyřbrankový náskok a soupeřky už za vyrovnáním spěchaly marně. Nejlepší střelkyně Charlotte Cholevová se trefila osmkrát.

Už před posledními zápasy ve skupinách bylo jisté, že do čtvrtfinále MS postoupí francouzské obhájkyně titulu, olympijské vítězky z Norska, Dánsko, Maďarsko, Brazílie, Černá Hora a obě pořadatelské země šampionátu Nizozemsko a Německo.

Mistrovství světa házenkářek

Osmifinálové skupiny

Skupina I (Rotterdam):
Senegal - Japonsko 23:27 (13:11),

18:00 Švýcarsko - Rumunsko,

20:30 Maďarsko - Dánsko.

Skupina IV (Dortmund):
Česko - Korea 32:28 (15:15)
Sestava a branky Česka: Wizurová, M. Malá - Kordovská 2, Pejšová, Poláková 1, Desortová 4, J. Franková 2, Smetková 4, A. Franková, Vávrová, Holečková, Zachová 4, Kafka Malá 2, K. Kubálková 2, Jestříbková 3, Cholevová 8/3.

Nejvíce branek Koreje: I Jong-jong 8/3, U Pit-na 7, Kim Min-so 4/3. Rozhodčí: Garcíaová, Paolantoniová (obě Arg.). Sedmimetrové hody: 3/3 - 6/6. Vyloučení: 5:1. Diváci: 6254.

18:00 Angola - Švédsko,

20:30 Norsko - Brazílie.

Tabulka skupiny I

1.Dánsko4400151:998
2.Maďarsko4310118:977
3.Japonsko5212126:1375
4.Rumunsko4202128:1174
5.Švýcarsko410394:1192
6.Senegal5005107:1550

Tabulka skupiny IV

1.Norsko4400141:788
2.Brazílie4400123:1008
3.Angola4202107:1114
4.Švédsko4202116:1204
5.Česko5104116:1522
6.Korea5005122:1640
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: házená
title=Tipsport - partner programu
Litvínov vs. LiberecHokej - 30. kolo - 7. 12. 2025:Litvínov vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 7.20
  • 1.25
  • 8.00
Sparta vs. K. VaryHokej - 30. kolo - 7. 12. 2025:Sparta vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
Živě5:1
  • -
  • 130.00
  • 320.00
Vítkovice vs. KometaHokej - 30. kolo - 7. 12. 2025:Vítkovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.54
  • 3.50
  • 8.00
Frýdek-M. vs. SokolovHokej - 34. kolo - 7. 12. 2025:Frýdek-M. vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
Živě5:1
  • -
  • 120.00
  • 250.00
Olomouc vs. KladnoHokej - 30. kolo - 7. 12. 2025:Olomouc vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.20
  • 3.90
  • 1.80
Fulham vs. Crystal PalaceFotbal - 15. kolo - 7. 12. 2025:Fulham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 5.00
  • 3.70
  • 1.70
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

7. prosince 2025  17:43

ONLINE: Vítkovice vedou nad Kometou, Sparta přehrává Vary. Třinec zvítězil

Sledujeme online
Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4. Vedoucí Sparta od 16 hodin hraje s Karlovými Vary, na které v poslední době...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  17:30

Krčmář doběhl ve čtvrté desítce, Hornig stíhačku vynechal kvůli lehké nemoci

Michal Krčmář v cíli stíhacího závodu v Östersundu

Úvodní díl Světového poháru biatlonistů v Östersundu je minulostí. Závěrečný stíhací závod mužů na 12,5 kilometru ovládl Francouz Quentin Fillon Maillet, Johan-Olav Botn z Norska po dvou výhrách...

7. prosince 2025  12:15,  aktualizováno  17:29

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

7. prosince 2025  17:29

Karviná - Ostrava 0:0, Baník přežil velké šance domácích, z derby si odváží bod

Aktualizujeme
Karvinský Denny Samko v šanci před brankářem Dominikem Holcem z Baníku

Několik nadějných pozic zůstalo nevyužito, a tak slezské derby vítěze nenašlo. Baník, jenž minulý víkend po sérii pěti porážek porazil Duklu, nakonec za bod ze hřiště Karviné musí být rád. Brankáři...

7. prosince 2025  15:05,  aktualizováno  17:28

Házenkářky se rozloučily s mistrovstvím světa vítězstvím nad Jižní Koreou

Česká házenkářka Veronika Vávrová (39) oslavuje střelecký úspěch proti Koreji.

České házenkářky zakončily své vystoupení na mistrovství světa výhrou 32:28 nad Jižní Koreou a v osmifinálové skupině v Dortmundu obsadily předposlední páté místo. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a...

7. prosince 2025  17:20

Světový pohár v rychlobruslení Heerenveen 2025: program, výsledky, Češi

Rychlobruslař Metoděj Jílek jede závod na 5000 metrů v Calgary.

Třetí zastávkou Světového poháru v rychlobruslení v letošní sezoně byl nizozemský Heerenveen. Soutěžilo se od pátku 5. prosince do soboty 7. prosince. Do akce znovu vyrazilo i trio nejlepších Čechů...

6. prosince 2025  18:21,  aktualizováno  7. 12. 17:14

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartoval ve švédském Östersundu. Adrenalinové závody potrvají od soboty 29. listopadu a vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom, kde...

7. prosince 2025  17:14

ONLINE: Brighton ztratil s West Hamem, Souček hrál krátce. Fulham hostí Palace

Sledujeme online
Záložník Tomáš Souček z West Hamu (druhý zleva) sleduje v utkání proti...

Fotbalový reprezentant Tomáš Souček chybí v základní sestavě West Hamu. Jeho zápas v Brightonu můžete od 15.00 sledovat v online reportáži. Druhý nedělní duel začne v 17.30, v londýnském derby Fulham...

7. prosince 2025  14:55,  aktualizováno  17:01

Já nebrečím! Norrise pohltily slzy, děkoval týmu i rodině: Miluju vás, splnili jste mi sen

Lando Norris slaví zisk mistrovského titulu.

Sotva projel cílem, hned dal nohu z plynu a přiložil ruce na helmu. Emoce s ním cloumaly, ale divíte se? Vždyť se stal poprvé v kariéře mistrem světa! Lando Norris je novým králem formule 1. „Splnili...

7. prosince 2025  16:52

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Norrisova titulová skládačka. Skvěle začal, pomohly mu chyby kolegy. A hlavně vyzrál

Lando Norris se usmívá po úspěšné kvalifikaci na Velkou cenu Las Vegas.

Dokázal to. V Abú Zabí zajel přesně takový výsledek, jaký potřeboval. Třetí místo stačilo Landu Norrisovi k prvnímu titulu mistra světa, ubránil mohutný nápor obhájce Maxe Verstappena. Jaké momenty v...

7. prosince 2025  15:45

Sebevědomá a přesná. Charvátová byla ve stíhačce k nepoznání, má životní výsledek

Lucie Charvátová po dokončení stíhacího závodu v Östersundu.

Střelecky přesvědčivá, sebevědomá a bez výkyvů. Lucie Charvátová ve stíhačce v Östersundu předvedla nezvykle povedené střelecké vystoupení, když zaznamenala pouze dvě chyby a startovní čtrnáctku...

7. prosince 2025,  aktualizováno  15:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.