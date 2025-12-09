Německé házenkářky přehrály Brazílii a na domácím MS si zahrají semifinále

Autor: ,
  19:37
Německé házenkářky postoupily na domácím mistrovství světa do semifinále. Ve čtvrtfinále v Dortmundu porazily Brazílii 30:23. Jejich dalším soupeřem budou buď úřadující šampionky z Francie, nebo obhájkyně bronzu Dánky.
Fotogalerie4

Emily Vogelová z Německa zastavuje Brunu De Paulu z Brazílie. | foto: Martin MeissnerAP

Němky měly zápas s Brazílií od začátku pod kontrolou a ani jednou neprohrávaly. V semifinále na velkém turnaji se představí poprvé od roku 2008, kdy skončily čtvrté na mistrovství Evropy.

Na posledních dvou světových šampionátech vypadly vždy ve čtvrtfinále. Na medaili Němky čekají od roku 2007, kdy získaly bronz. Jejich nejlepším výsledkem na MS je titul z roku 1993.

Mistrovství světa házenkářek v Nizozemsku a Německu

Čtvrtfinále (Dortmund)

Německo - Brazílie 30:23 (17:11)

20:30 Norsko - Černá Hora.

Vstoupit do diskuse
Témata: házená
title=Tipsport - partner programu
Tottenham vs. SlaviaFotbal - 6. kolo - 9. 12. 2025:Tottenham vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
9. 12. 21:00
  • 1.45
  • 4.81
  • 7.48
Saint-Gilloise vs. MarseilleFotbal - 6. kolo - 9. 12. 2025:Saint-Gilloise vs. Marseille //www.idnes.cz/sport
9. 12. 21:00
  • 3.05
  • 3.50
  • 2.42
Eindhoven vs. AtléticoFotbal - 6. kolo - 9. 12. 2025:Eindhoven vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
9. 12. 21:00
  • 3.00
  • 3.96
  • 2.26
Monaco vs. GalatasarayFotbal - 6. kolo - 9. 12. 2025:Monaco vs. Galatasaray //www.idnes.cz/sport
9. 12. 21:00
  • 1.93
  • 4.09
  • 3.75
Inter vs. LiverpoolFotbal - 6. kolo - 9. 12. 2025:Inter vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
9. 12. 21:00
  • 2.03
  • 3.76
  • 3.71
Barcelona vs. FrankfurtFotbal - 6. kolo - 9. 12. 2025:Barcelona vs. Frankfurt //www.idnes.cz/sport
9. 12. 21:00
  • 1.16
  • 9.45
  • 16.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

ONLINE: Bayern v Lize mistrů otáčel, chystá se Barcelona, Liverpool či Chelsea

Sledujeme online
Prezentace fanoušků Bayernu Mnichov v utkání Ligy mistrů proti Sportingu...

V úvodním utkání úterního programu fotbalové Ligy mistrů porazil Olympiakos Pireus domácí Kajrat Almaty 1:0 a oživil naději na postup do vyřazovací fáze. Bayern otočil se Sportingem Lisabon na...

9. prosince 2025  18:26,  aktualizováno  20:41

V Red Bullu končí vlivný poradce Marko, ve stáji působil dvacet let

Max Verstappen se objímá s konzultantem Red Bullu Helmutem Markem.

Ve stáji formule 1 Red Bull skončil vlivný poradce Helmut Marko. Tým o odchodu dvaaosmdesátiletého Rakušana, jehož zaměstnával od svého debutu v seriálu v roce 2005, informoval na sociálních sítích.

9. prosince 2025  13:10,  aktualizováno  20:31

Nymburk schytal v Baku stovku, postup v Lize mistrů se odkládá

František Rylich z Nymburka útočí v zápase v Sabahu.

Nymburští basketbalisté padli v 5. kole Ligy mistrů na palubovce týmu Sabah Baku 87:105 a zkomplikovali si boj o postup ze základní skupiny B. Svěřenci trenéra Orena Amiela prohráli v soutěži...

9. prosince 2025  15:41,  aktualizováno  20:17

ONLINE: Tottenham - Slavia, hrají Sanyang či Chytil, v základu čtyři stopeři

Sledujeme online
Stadion Tottenhamu Hotspur v Londýně pár hodin před utkáním Ligy mistrů proti...

Od našeho zpravodaje v Anglii Slávističtí fotbalisté se na podzim naposledy představují v Lize mistrů. Ve svém šestém vystoupení v letošním ročníku usilují o první vítězství. Jejich utkání v Londýně proti místnímu Tottenhamu...

9. prosince 2025  19:52

Německé házenkářky přehrály Brazílii a na domácím MS si zahrají semifinále

Emily Vogelová z Německa zastavuje Brunu De Paulu z Brazílie.

Německé házenkářky postoupily na domácím mistrovství světa do semifinále. Ve čtvrtfinále v Dortmundu porazily Brazílii 30:23. Jejich dalším soupeřem budou buď úřadující šampionky z Francie, nebo...

9. prosince 2025  19:37

České florbalistky už znají čtvrtfinálové soupeřky, budou čelit Norsku

Norská florbalistka Tone Einstulenová

Norské florbalistky zvítězily v předkole play off mistrovství světa v Brně nad Polskem 2:1 po nájezdech a ve čtvrtečním čtvrtfinále narazí od 16:30 v Ostravě na Česko. Rozhodla o tom v sedmé sérii...

9. prosince 2025  16:03,  aktualizováno  18:55

1:9, největší debakl Youth League. Mladí slávisté proti Tottenhamu zcela selhali

Slávista Jakub Kolísek (vpravo) v utkání Youth League na Tottenhamu. Český tým...

Slávističtí fotbalisté do 19 let v závěrečném 6. kole ligové fáze Youth League prohráli v Londýně s Tottenhamem 1:9. Navzdory debaklu Pražané díky dalším výsledkům postoupili do vyřazovací části. Pět...

9. prosince 2025  16:41,  aktualizováno  18:55

Messi, král fotbalové Ameriky. Jako první v MLS obhájil trofej pro hráče sezony

Lionel Messi slaví úspěch Interu Miami

Lionel Messi z mistrovského Interu Miami byl po roce opět zvolen nejužitečnějším hráčem sezony MLS. Ocenění obhájil jako první fotbalista v historii soutěže.

9. prosince 2025  17:53

Sluneta se do cizinců netrefila, posilu hledá marně: Sehnat pivota je nejtěžší

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Ústecký šéf...

Výsledkově už se basketbalová Sluneta rozjasňuje, ale slibovaná posila je zatím v mlze. Šéf Tomáš Hrubý slíbil náhradu za propuštěného pivota J. D. Eatmona do konce reprezentační přestávky, jenže...

9. prosince 2025  17:53

Učil ve školce, ale zažil i největší fotbalový podraz. Může teď Frank změnit Tottenham?

Premium
Kouč Tottenhamu Thomas Frank po utkání proti Doncasteru.

Není jednoduché si představit, co všechno se v něm muselo odehrávat. Vztek? Zklamání? Ponížení? Minimálně navenek na sobě fotbalový kouč Thomas Frank po dramatickém konci v Bröndby Kodaň, což bylo...

9. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rány do krku a hlavy. Násilník při hokeji v Jihlavě napadl diváka, pátrá po něm policie

Policie žádá občany, kteří poznají muže na fotografii, aby se ozvali na...

Jihlavští policisté řeší další incident z Horácké multifunkční arény. Tentokrát hledají agresora, který při zápasu mezi domácí Duklou a Kolínem 15. listopadu napadl v prostorách haly jiného fanouška.

9. prosince 2025  14:48

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

9. prosince 2025  14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.