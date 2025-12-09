Němky měly zápas s Brazílií od začátku pod kontrolou a ani jednou neprohrávaly. V semifinále na velkém turnaji se představí poprvé od roku 2008, kdy skončily čtvrté na mistrovství Evropy.
Na posledních dvou světových šampionátech vypadly vždy ve čtvrtfinále. Na medaili Němky čekají od roku 2007, kdy získaly bronz. Jejich nejlepším výsledkem na MS je titul z roku 1993.
Mistrovství světa házenkářek v Nizozemsku a Německu
Čtvrtfinále (Dortmund)
Německo - Brazílie 30:23 (17:11)
20:30 Norsko - Černá Hora.