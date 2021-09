Futsalisté vstoupili do MS vítězstvím nad Panamou, Seidler dal hattrick

„Po vítězství se vám samozřejmě vždycky uleví. Já jsem spíš spokojený s prvními zhruba 15 minutami. Ty nám ukázaly, že pokud takhle k zápasům budeme přistupovat, můžeme tady být úspěšní,“ řekl v nahrávce pro média od FAČR trenér Tomáš Neumann.

Jeho svěřenci ve svém druhém utkání skupiny D ve čtvrtek vyzvou favorizovanou Brazílii, s pěti tituly nejúspěšnější zemi světových šampionátů. Úvodní část turnaje zakončí Češi v neděli proti Vietnamu.

„Na Brazílii by tenhle výkon nestačil, budeme muset hodně přidat. Ale samozřejmě je to pro nás obrovský svátek si zahrát s Brazílií. S ní nehrajete každý den a je to asi největší favorit mistrovství světa. Budeme se s nimi chtít porvat o nějaký slušný výsledek a uvidíme, k čemu náš výkon bude stačit,“ prohlásil Neumann.

Český tým už ve druhé minutě poslal do vedení Záruba. Po několika panamských šancích si vzal hlavní slovo Seidler a mezi 5. a 10. minutou nastřílel tři góly. V národním týmu si polepšil na 104 branek, čímž dorovnal historicky nejlepšího reprezentačního střelce Martina Dlouhého.

„Pro mě je to obrovská pocta, protože jsem ho měl vždycky jako vzor. Když jsem byl mladý, tak mě vždycky fascinoval. Jsem rád, že jsem si na konci jeho kariéry s ním mohl zahrát,“ uvedl Seidler. „Před deseti roky, když jsem začínal v reprezentaci, tak bych nikdy neřekl, že můžu dát 50 gólů, natož 104,“ dodal plzeňský hráč.

Favorité v druhé části úvodní půle ubrali a několikrát musel zasahovat brankář Vahala. „Tam jsme vypadli ze hry, byli uspokojení z výsledku a zbytečně jsme posadili soupeře na koně. Byli jsme rádi, že jsme neinkasovali,“ konstatoval Neumann.

Ve 30. minutě přidal pátou českou trefu kapitán Rešetár. Regulérnost gólu rozhodčí potvrdili až po kontrole u videa, které je novinkou letošního MS. Těsně před koncem Panama snížila, když střelu Goodridge tečoval Slováček do vlastní branky a překonal tak střídajícího gólmana Gerčáka.

Do osmifinále projdou dvě nejlepší mužstva z šesti skupin a čtyři nejlepší celky na třetích místech. Čeští futsalisté na světovém šampionátu startují počtvrté, nejlepším výsledkem Neumannova výběru je osmé místo z roku 2004.