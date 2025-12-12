České florbalistky čeká v semifinále MS Finsko, Dánky od něj nedostaly šanci

  18:15
České florbalistky budou hrát v sobotním semifinále mistrovství světa v Ostravě s Finskem, které ve čtvrtfinále porazilo Dánsko jednoznačně 14:2. Zápas začne v 16:00. Druhou semifinálovou dvojici vytvoří Švýcarsko s vítězem duelu mezi obhájcem titulu z posledních devíti šampionátů Švédskem a Lotyšskem.

Smilla Hundevadtová (vlevo) z Dánska a Jasmiina Järvinenová z Finska v souboji o balónek | foto: Ožana JaroslavČTK

Na kanonádě Finska se podílela šesti body za čtyři branky a dvě asistence Veera Kauppiová. Překonala historický rekord MS v počtu gólů, kterých už má 63 z 32 zápasů a překonala Švýcarku Corin Rüttimannovou, jež zaznamenala 61 tref ze 48 duelů.

V produktivitě se Veera Kauppiová přiblížila druhé Rüttimannové na rozdíl jediného bodu. Hattrick dala také Suvi Hämäläinenová.

Mistrovství světa florbalistek v Ostravě

Čtvrtfinále:
Finsko - Dánsko 14:2 (6:1, 5:0, 3:1)
Branky: 7., 9., 19. a 25. V. Kauppiová, 3., 32. a 54. Hämäläinenová, 24. a 58. Valtolaová, 4. Nordlundová, 14. O. Kauppiová, 22. Kippiläová, 36. Piispová, 52. Pitkakangasová - 6. Habersatterová, 43. Frederiksenová.

19:00 Švédsko - Lotyšsko.

O 9.-12. místo:
Německo - Polsko 1:5 (1:0, 0:1, 0:4),

16:30 Nizozemsko - Estonsko.

O 13.-16. místo:
USA - Singapur 4:3 v prodl. (1:2, 1:0, 1:1 - 1:0)
Austrálie - Japonsko 2:3 v prodl. (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)

