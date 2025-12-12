Na kanonádě Finska se podílela šesti body za čtyři branky a dvě asistence Veera Kauppiová. Překonala historický rekord MS v počtu gólů, kterých už má 63 z 32 zápasů a překonala Švýcarku Corin Rüttimannovou, jež zaznamenala 61 tref ze 48 duelů.
V produktivitě se Veera Kauppiová přiblížila druhé Rüttimannové na rozdíl jediného bodu. Hattrick dala také Suvi Hämäläinenová.
Mistrovství světa florbalistek v Ostravě
Čtvrtfinále:
19:00 Švédsko - Lotyšsko.
O 9.-12. místo:
16:30 Nizozemsko - Estonsko.
O 13.-16. místo: