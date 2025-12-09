Polsko se dostalo do vedení v čase 14:17 díky brance Maji Helmanové, která hraje za Vítkovice. Norky se dočkaly vyrovnání 29 sekund před koncem základní hrací doby při power play, když zblízka doklepla puk do odkryté branky Line Terjesenová. Desetiminutové nastavení nerozhodlo a drama v nájezdech rozuzlila šestatřicetiletá Einstulenová, jež startuje na osmém MS.
Česky se s Norskem utkají poprvé od prosince 2017, kdy je v základní skupině mistrovství světa v Bratislavě porazily 8:0. Ve 14 vzájemných soubojích si připsaly deset výher a čtyři porážky při skóre 72:37. Naposledy se Norky radovaly z vítězství nad českým výběrem v dubnu 2005, kdy uspěly v přípravném zápase v Liberci po výsledku 5:2. Od té doby Češky osmkrát za sebou zvítězily.
Norky v Brně ve výkonnostně horší skupině C postupně vyhrály nad Japonskem 9:2, Nizozemskem 8:4 a Austrálií 10:0. Postupem přes Polsko si zajistily vylepšení 11. pozice z minulého MS v roce 2023 v Singapuru, která pro ně byla nejhorší v historii. Polsko nenaváže na šesté místo a skončí nejhůře od roku 2007, kdy bylo na MS v Dánsku jedenácté.
Slovensko s českým hlavním trenérem Michalem Jedličkou a asistentem Ondřejem Hourou splnilo roli favorita proti Nizozemsku a zvítězilo 11:4. Slovenky ve čtvrtek od 19:30 v Ostravar Aréně vyzvou ve čtvrtfinále Švýcarsko.
„Proti Švýcarkám je to taková klasika. Hráli jsme s nimi na Světových hrách a předtím kvalifikaci. Samozřejmě furt si říkám, že už by to mohlo přijít, ale je potřeba pokora. Švýcarsko je ta top čtyřka a je prostě odskočené. Jeden z nějakých deseti dvaceti zápasů bychom mohly nějak upachtit. Budeme se snažit hrát naše maximum,“ řekl novinářům Jedlička.
Mistrovství světa florbalistek v Brně a Ostravě
Předkolo play off
Slovensko - Nizozemsko 11:4 (4:1, 4:0, 3:3)
Polsko - Norsko 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)
16:00 Lotyšsko - Německo
19:00 Dánsko - Estonsko.