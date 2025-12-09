České florbalistky už znají čtvrtfinálové soupeřky, budou čelit Norsku

Autor:
Norské florbalistky zvítězily v předkole play off mistrovství světa v Brně nad Polskem 2:1 po nájezdech a ve čtvrtečním čtvrtfinále narazí od 16:30 v Ostravě na Česko. Rozhodla o tom v sedmé sérii rozstřelu Tone Einstulenová, která je rekordmankou s 53 odehranými zápasy na světových šampionátech.

Norská florbalistka Tone Einstulenová | foto: PER WIKLUND / Bildbyran Photo AgencyProfimedia.cz

Polsko se dostalo do vedení v čase 14:17 díky brance Maji Helmanové, která hraje za Vítkovice. Norky se dočkaly vyrovnání 29 sekund před koncem základní hrací doby při power play, když zblízka doklepla puk do odkryté branky Line Terjesenová. Desetiminutové nastavení nerozhodlo a drama v nájezdech rozuzlila šestatřicetiletá Einstulenová, jež startuje na osmém MS.

Česky se s Norskem utkají poprvé od prosince 2017, kdy je v základní skupině mistrovství světa v Bratislavě porazily 8:0. Ve 14 vzájemných soubojích si připsaly deset výher a čtyři porážky při skóre 72:37. Naposledy se Norky radovaly z vítězství nad českým výběrem v dubnu 2005, kdy uspěly v přípravném zápase v Liberci po výsledku 5:2. Od té doby Češky osmkrát za sebou zvítězily.

Norky v Brně ve výkonnostně horší skupině C postupně vyhrály nad Japonskem 9:2, Nizozemskem 8:4 a Austrálií 10:0. Postupem přes Polsko si zajistily vylepšení 11. pozice z minulého MS v roce 2023 v Singapuru, která pro ně byla nejhorší v historii. Polsko nenaváže na šesté místo a skončí nejhůře od roku 2007, kdy bylo na MS v Dánsku jedenácté.

Slovensko s českým hlavním trenérem Michalem Jedličkou a asistentem Ondřejem Hourou splnilo roli favorita proti Nizozemsku a zvítězilo 11:4. Slovenky ve čtvrtek od 19:30 v Ostravar Aréně vyzvou ve čtvrtfinále Švýcarsko.

„Proti Švýcarkám je to taková klasika. Hráli jsme s nimi na Světových hrách a předtím kvalifikaci. Samozřejmě furt si říkám, že už by to mohlo přijít, ale je potřeba pokora. Švýcarsko je ta top čtyřka a je prostě odskočené. Jeden z nějakých deseti dvaceti zápasů bychom mohly nějak upachtit. Budeme se snažit hrát naše maximum,“ řekl novinářům Jedlička.

Mistrovství světa florbalistek v Brně a Ostravě

Předkolo play off

Slovensko - Nizozemsko 11:4 (4:1, 4:0, 3:3)
Branky: 25. a 32. Pudišová, 45. a 46. Chúpeková, 14. Túčeková, 15. Dobošová, 17. Ragačová, 20. Belicová, 29. Faktorová, 31. Mrázová, 53. Grossová - 2. Stoffersová, 44. Eglinová, 46. Van der Veenová, 54. Goversová.

Polsko - Norsko 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)
Branky: 15. Helmanová - 60. Terjesenová, rozhodující sam. nájezd Einstulenová.

16:00 Lotyšsko - Německo

19:00 Dánsko - Estonsko.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

ONLINE: Nymburk si chce v Lize mistrů zajistit postup, vyzval Sabah plný posil

Basketbalisté Baku vystavují dvojnásobný blok nymburskému Riceovi.

Nymburští basketbalisté nastoupili v utkání 5. kola základní části Ligy mistrů na hřišti týmu Sabah Baku a v případě výhry si zajistí dvojutkání o postup do osmifinále. Svěřenci trenéra Orena Amiela...

9. prosince 2025  15:41,  aktualizováno  17:10

1:9, největší debakl Youth League. Mladí slávisté proti Tottenhamu zcela selhali

Slávista Jakub Kolísek (vpravo) v utkání Youth League na Tottenhamu. Český tým...

Slávističtí fotbalisté do 19 let v závěrečném 6. kole ligové fáze Youth League prohráli v Londýně s Tottenhamem 1:9. Navzdory debaklu jsou Pražané blízko postupu do vyřazovací části. Pět gólů...

9. prosince 2025  16:41

V Red Bullu končí vlivný poradce Marko, ve stáji působil dvacet let

Max Verstappen se objímá s konzultantem Red Bullu Helmutem Markem.

Ve stáji formule 1 Red Bull skončil vlivný poradce Helmut Marko. Tým o odchodu dvaaosmdesátiletého Rakušana, jehož zaměstnával od svého debutu v seriálu v roce 2005, informoval na sociálních sítích.

9. prosince 2025  13:10,  aktualizováno  16:18

Učil ve školce, ale zažil i největší fotbalový podraz. Může teď Frank změnit Tottenham?

Premium
Kouč Tottenhamu Thomas Frank po utkání proti Doncasteru.

Není jednoduché si představit, co všechno se v něm muselo odehrávat. Vztek? Zklamání? Ponížení? Minimálně navenek na sobě fotbalový kouč Thomas Frank po dramatickém konci v Bröndby Kodaň, což bylo...

9. prosince 2025

Rány do krku a hlavy. Násilník při hokeji v Jihlavě napadl diváka, pátrá po něm policie

Policie žádá občany, kteří poznají muže na fotografii, aby se ozvali na...

Jihlavští policisté řeší další incident z Horácké multifunkční arény. Tentokrát hledají agresora, který při zápasu mezi domácí Duklou a Kolínem 15. listopadu napadl v prostorách haly jiného fanouška.

9. prosince 2025  14:48

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

9. prosince 2025  14:01

Ohtani vyrovnal Jamese a Woodse, znovu se stal Sportovcem roku agentury AP

Shohei Ohtani z Los Angeles Dodgers v šestém zápase Světové série v Torontu....

Japonský baseballista Šohei Ohtani vyhrál počtvrté anketu tiskové agentury AP o nejlepšího mužského sportovce roku. Jednatřicetiletý hráč tím vyrovnal rekordní počet vítězství basketbalisty LeBrona...

9. prosince 2025  13:56

Přívratský kraloval střelcům v Dauhá a zářil: Další milník překonán

Jiří Přívratský bojuje ve finále malorážky. (1. srpna 2024)

Jiří Přívratský, sportovní střelec plzeňského Olympu, si připsal další velký triumf. Čtyřiadvacetiletý český reprezentant v neděli v Dauhá poprvé v kariéře vyhrál finále Světového poháru v...

9. prosince 2025  13:13

Nešťastníci z Wolverhamptonu. Rodí se nejhorší tým v historii Premier League?

Andre (vlevo s kapitánskou páskou), Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu po prohře...

Zápas začal, ale na tribunách bylo ticho. Skalní fanoušci fotbalistů Wolverhamptonu, nešťastníků Premier League, úvodních patnáct minut pondělní dohrávky proti Manchesteru United bojkotovali. „Nebudu...

9. prosince 2025  13:05

Ruku si chtěl urvat, ale temnotu zahnal. I díky Shiffrinové. Kilde se vrací a plní plán

Premium
Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde mává fanouškům.

V super-G v americkém Copper Mountain dojel čtyřiadvacátý, minulý čtvrtek v Beaver Creeku jedenáctý ve sjezdu, načež páteční superobří slalom v náročných povětrnostních podmínkách nedokončil. Pokud...

9. prosince 2025

