Florbalisté znají soupeře na MS. Ve skupině je čeká Švédsko i derby se Slováky

  13:06aktualizováno  13:48
Čeští florbalisté budou hrát na prosincovém mistrovství světa v Tampere v základní skupině B se Švédskem, Slovenskem a Německem. První dva týmy postoupí přímo do čtvrtfinále, zbývající dva čeká kvalifikace play off. Ve skupině A se představí domácí Finsko, Švýcarsko, Lotyšsko a Norsko. Rozhodl o tom čtvrteční los v Tampere.
Český florbalový národní tým na MS 2024 v Malmö slaví hattrick Tomáše Hanáka...

Český florbalový národní tým na MS 2024 v Malmö slaví hattrick Tomáše Hanáka proti Německu. | foto: Barbora Reichová, Český florbal

Josef Rýpar (číslo 31) slaví branku v zápase proti Německu na MS 2024 v Malmö.
Český florbalový národní tým na MS 2024 v Malmö .
Josef Rýpar (číslo 31) slaví branku v zápase proti Německu na MS 2024 v Malmö.
Čeští florbalisté Adam Hemerka (9), Lukáš Punčochář (4) a Ondřej Němeček (71)...
7 fotografií

Turnaj se bude hrát od 4. do 13. prosince a Češi na něm budou obhajovat předloňský bronz z Malmö. Budou útočit na čtvrtou medaili za sebou po třetím místu z roku 2021 z Helsinek a stříbru o rok později v Curychu. Šestnáctka účastníků je stejně jako na minulých šesti šampionátech rozdělená do dvou výkonnostních kategorií po osmi.

„Chtěl jsem mít ve skupině někoho z dvojice Finsko - Švédsko, abychom si zažili konfrontaci s nimi již ve skupině. Jsou to skvělí soupeři a zápas s nimi nás může dobře dostat do hry,“ řekl reprezentační trenér Jaroslav Berka webu Českého florbalu.

Čeští florbalisté slaví světový bronz, Lotyše rozebrali 8:2. Zlato berou Finové

„Cítil jsem, že na šampionátu v Malmö nám přesně tohle chybělo, na rozdíl třeba od mistrovství světa v Curychu, kde nás duel se Švédy pomohl dobře připravit na play off. I tentokrát to pro nás bude skvělá challenge, která nám ještě před vyřazovací částí může ukázat řadu věcí, a za to jsme rádi,“ podotkl Berka.

Se Švédy se Češi na MS utkali jedenáctkrát a vedle deseti porážek uhráli jednu remízu. V roce 2022 duel v základní skupině ve Winterthuru skončil 3:3. Se Slovenskem jsou naopak stoprocentně úspěšní ze dvou utkání a stejně tak s Německem, které porazili sedmkrát.

„Světová špička se postupně vyrovnává. Projevuje se to na výsledcích a i samotný los je tedy zajímavější. Nejsou to jen Lotyši, ale Německo odehrálo ve čtvrtfinále v Malmö velmi dobrý zápas se Švédy, Norové v únoru na kvalifikaci dlouho trápili Švýcary a také Slovensko ukazuje progres. Má spoustu kvalitních hráčů zejména v naší soutěži, ale také ve Švýcarsku a ve Švédsku,“ uvedl Berka.

Josef Rýpar střílí branku v zápase proti Německu na MS 2024 v Malmö.
Josef Rýpar střílí branku v zápase proti Německu na MS 2024 v Malmö.

Loni v srpnu získali Češi bronz na Světových hrách v čínském Čcheng-tu, kde prohráli v semifinále se Švédy 4:5 v prodloužení a v duelu o třetí místo zdolali Švýcarsko 7:2. „Od té doby jsme měli dvě akce, na kterých jsme si vyzkoušeli celkem velké množství hráčů včetně úplných nováčků na té nejvyšší úrovni,“ prohlásil Berka.

„Jak EFT, tak i kvalifikace splnily na sto procent svůj účel a daly nám velmi dobrou představu o tom, jak na tom jsme, jaké jsou naše schopnosti a dovednosti a také na čem musíme ještě pracovat. Nyní se již připravujeme na vstup do finální rovinky. Hráče čeká play off a po něm přijde řada kempů a herních akcí, na nichž už se budeme připravovat cíleně na mistrovství světa,“ dodal Berka.

Skupinu C tvoří Estonsko, Singapur, Slovinsko, Thajsko a v „déčku“ se představí Dánsko, Filipíny, Japonsko a vítěz americké kvalifikace. V té se utkají Spojené státy americké a Kanada v Austinu 19. a 21. března. Dva úspěšné celky ze skupin C a D budou hrát v osmifinálové části s týmy ze třetích a čtvrtých míst skupin A a B.

Los základních skupin MS florbalistů v Tampere

4.-13. prosince

Skupina A: Finsko, Švýcarsko, Lotyšsko, Norsko.
Skupina B: Česko, Švédsko, Slovensko, Německo.
Skupina C: Estonsko, Singapur, Slovinsko, Thajsko.
Skupina D: Dánsko, Filipíny, Japonsko, vítěz americké kvalifikace (USA nebo Kanada).

Florbalisté znají soupeře na MS. Ve skupině je čeká Švédsko i derby se Slováky

Jen hledáte výmluvy! Boj v zákulisí F1, nové regule se změní. Zpomalí úpravy favorita?

George Russell na předsezonních testech formule 1 v Bahrajnu.

První velká rozepře už se stihla objevit i vyřešit. A to nová sezona ještě ani nezačala. Vzhledem k zavedení revolučních změn v regulích formule 1 ale není překvapivé, že se třecí plochy vytváří tak...

5. března 2026  11:03

Severočeské derby nezní cool, chtěl jsem něco sexy. A tak Brňan stvořil El Nordico

Jan Russnák na basketbalovém MS 2019 v Číně.

Český sport má Zárubovo Vítej zlatý hattricku!, Tittelbachovo Honzo, Honzo, pojďte k nám! a teď už i něco jiného než hlášky, co zlidovělo – Russnákovo El Nordico. Tedy novotvar, jímž pojmenoval...

5. března 2026  10:36

