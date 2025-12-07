Florbalistky mají jisté čtvrtfinále. Na domácím šampionátu porazily i Lotyšsko

České florbalistky zvítězily ve druhém utkání na domácím mistrovství světa v Brně nad Lotyšskem 6:2 a s plným počtem čtyř bodů si společně se Švýcarskem zajistily ze základní skupiny A přímý postup do čtvrtečního čtvrtfinále v Ostravě. Shodně branku a asistenci si připsaly Barbora Husková a Karolína Klubalová. V pondělí se tým kouče Lukáše Procházky utká se Švýcarkami od 17.00 o první místo.
České florbalistky na mistrovství světa v Brně.

České florbalistky na mistrovství světa v Brně. | foto: ČTK

Brankářka Jana Christianová se raduje po zápase s Lotyšskem.
Zaplněná Starez Aréna Vodova během utkání Česko vs. Lotyšsko na mistrovství...
Šárka Staňková a Anna Brucháčková se radují z gólu proti Lotyšsku na...
Karolína Klubalová z Česka dává branku v utkání s Lotyšskem na MS.
5 fotografií

V úvodu podržela domácí tým brankářka Jana Christianová, která 44. startem na MS překonala český rekord Denisy Billé, uspěla při šancích Aurelije Zarinové a Simony Grapenové. V 4:46 Češky otevřely skóre. Pavlína Bačová obrala o balonek u zadního mantinelu Kate Meldereovou a Vanessa Rebecca Keprtová se prosadila. Ve 12. minutě po pasu Nikoly Štekerové zamířila do odkryté branky Husková a ve svém druhém utkání na světovém šampionátu oslavila premiérovou branku.

MS ve florbale žen 2025 v Brně a Ostravě: program, výsledky, kde sledovat

Za dvě a půl minuty už to bylo 3:0. Při vyloučení Viktorije Kovalovové připravila Klubalová střeleckou pozici pro Šárku Staňkovou a ta si polepšila už na pět tref na turnaji. V 17. minutě Anna Ankudinovová prostřelila z úniku Christianovou, ale za 100 sekund vrátila Češkám tříbrankový náskok Klubalová po nabídce Michaely Kubečkové.

Při trestu Julije Roziteové ze závěru úvodní části se po pauze v další početní výhodě Procházkův výběr neprosadil, ale ve 29. minutě Michaela Mechlová zužitkovala pas Huskové. V oslabení při trestu Martiny Řepkově Češky odolaly.

Zaplněná Starez Aréna Vodova během utkání Česko vs. Lotyšsko na mistrovství světa florbalistek.

V čase 36:52 se trefila skoro od poloviny hřiště Linda Fuchsová, ale na potvrzení své branky si další debutantka na MS musela chvíli počkat. Singapurské sudí gól uznaly až podle videa poté, co za 63 sekund přerušila hru přesným zásahem Klubalová. Tato branka neplatila a čas se vrátil. V závěrečné části zkorigovala výsledek Simona Grapenová.

Mistrovství světa florbalistek v Brně:

Skupina A:
Česko - Lotyšsko 6:2 (4:1, 2:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 5. Keprtová (Bačová), 12. Husková (Štekerová), 14. Staňková (Klubalová), 18. Klubalová (Kubečková), 29. Mechlová (Husková), 37. Fuchsová (Beránková) - 17. Ankudinovová (Meldereová), 48. Grapenová (Ankudinovová). Rozhodčí: Teová, Linová (obě Sinpapur). Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 2289.
Sestava Česka: Christianová - Jiráková, Staňková, Stůjová, Ratajová, Mechlová, Beránková - A. Brucháčková, Kubečková, Klubalová - Bačová, Keprtová, Řepková - Husková, Štekerová, Fuchsová - Sikorová, Trojánková, Gocová. Trenér: Lukáš Procházka.

Dánsko - Švýcarsko 2:11 (1:4, 0:4, 1:3)
Branky: 6. a 42. E. Thomsenová - 27., 30. a 53. Gerigová, 1. a 58. Stettlerová, 5. a 16. Wyssová, 20. Edizová, 25. Fitziová, 33. Bergerová, 54. Reusserová.

Tabulka

Tým Z V R P S B
1. Česko 2 2 0 0 17:2 4
1. Švýcarsko 2 2 0 0 19:6 4
3 Lotyšsko 2 0 0 2 6:14 0
4. Dánsko 2 0 0 2 2:22 0

Skupina B:
Finsko - Slovensko 13:4 (5:0, 4:1, 4:3)
Branky: 1., 17., 21., 33., 54. a 56. V. Kauppiová, 7. Höynäläová, 8. Valtolová, 12. Kippiläová, 29. Nordlundová, 34. O. Pietiläová, 46. Mittentagová, 51. E. Pietiläová, 54. O. Kauppiová - 33. a 60. Pudišová, 48. Grossová, 50. Mrázová.

20:00 Polsko - Švédsko

Tabulka

Tým Z V R P S B
1. Finsko 2 1 1 0 16:7 3
2. Slovensko 2 1 0 1 11:16 2
3. Švédsko 1 0 1 0 3:3 1
4. Polsko 1 0 0 1 3:7 0

Skupina C:
Austrálie - Japonsko 2:2 (2:1, 0:1, 0:0)
19:30 Nizozemsko - Norsko

Tabulka

Tým Z V R P S B
1. Norsko 1 1 0 0 9:2 2
2. Nizozemsko 1 1 0 0 7:3 2
3 Austrálie 2 0 1 1 5:9 1
4. Japonsko 2 0 1 1 4:11 1

Skupina D:
USA - Německo 2:13 (2:4, 0:4, 0:5)
Estonsko - Singapur 9:2 (3:2, 2:0, 4:0)

Tabulka

Tým Z V R P S B
1. Německo 2 2 0 0 22:6 4
2 Estonsko 2 1 0 1 13:11 2
3. USA 2 1 0 1 10:14 2
4. Singapur 2 0 0 2 3:17 0
