Mladí baseballisté na MS po úvodním triumfu podlehli Tchaj-wanu i Německu

Baseballová reprezentace do 23 let prohrála na mistrovství světa s Tchaj-wanem i s Německem a po úvodním nečekaném vítězství nad domácími Mexičany si zkomplikovala cestu do skupiny o medaile. Tchaj-wanu mladí Češi podlehli 1:4, vicemistrům Evropy Němcům v sobotu večer 4:6.