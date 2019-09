MS v boxu vládli Uzbekové a Rusové, Kubánci získali jediný titul

Mistrovství světa v boxu v Jekatěrinburgu Do 52 kg: Zoirov (Uzb.) - Amit (Indie) 5:0, 3. místo: Billal (Fr.) a Bibossinov (Kaz.). Do 57 kg: Mirzachalilov (Uzb.) - Álvarez (Kuba) 3:2, 3. místo: McGrail (Brit.) a Cendbátar (Mong.). Do 63 kg: Cruz (Kuba) - Davis (USA) 5:0, 3. místo: Kaušik (Indie) a Bačkov (Arm.). Do 69 kg: Zamkovoj (Rus.) - McCormack (Brit.) 4:0, 3. místo: Žussupov (Kaz.) a Baturov (Kaz.). Do 75 kg: Bakši (Rus.) - Marcial (Fil.) 5:0, 3. místo: Conceicao (Braz.) a Kulachmet (Kaz.). Do 81 kg: Nurdauletov (Kaz.) - Ruzmetov (Uzb.) 5:0, 3. místo: La Cruz (Kuba) a Whittaker (Brit.). Do 91 kg: Gadžimagomedov (Rus.) - Castillo (Ekv.) 5:0, 3. místo: Pantalajev (Bulh.) a Levit (Kaz.). Nad 91 kg: Jalolov (Uzb.) - Kunkabajev (Kaz.) 5:0, 3. místo: Huni (Austr.) a Babanin (Rus.).