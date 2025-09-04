„Navzdory zárukám od World Boxing nebyla laboratoř, kterou nám doporučili, schopná dodat výsledky včas,“ uvedl svaz v prohlášení. „Je to obrovská nespravedlnost. Jsme trestáni za selhání byrokracie a navíc za pravidlo, které bylo oznámeno dost pozdě,“ dodal.
World Boxing s obviněním ze strany francouzské federace nesouhlasí. Organizace zdůraznila, že všechny národní svazy byly na nutnost včasného odevzdání výsledků upozorněny ještě 21. srpna.
V prohlášení tehdy uvedla, že vyhodnocení výsledků může trvat 48 hodin. „Pokud tedy máte v úmyslu absolvovat testy až ve Spojeném království, počítejte s tím, že testy podstoupené později než 1. září už můžou ohrozit účast sportovců na mistrovství,“ napsala.
„World Boxing ve spolupráci s partnery a národními svazy za poslední tři týdny zajistila testování na několika místech ve Velké Británii. Tímto procesem prošlo velké množství boxerů a boxerek, kteří na mistrovství startují,“ dodala.
World Boxing, která bude organizovat i příští olympijský turnaj v roce 2028, se v květnu rozhodla zavést genetický screening pohlaví pomocí testů PCR, který rozhodne o zařazení boxerů a boxerek. Organizace tím chce zajistit bezpečné a spravedlivé soutěže pro muže i ženy. Mimo jiné i kvůli aféře kolem Imán Chalífové, která byla na hrách v Paříži v centru debaty o oprávněnosti startu v ženské kategorii.
Alžírská boxerka test před šampionátem odmítla a proti nařízení World Boxing se odvolala k Arbitrážnímu soudu pro sport. Na mistrovství světa, které se v Liverpoolu bude konat do 14. září, proto nestartuje.