Francouzské boxerky byly vyloučeny z MS. Testy pohlaví nestihly odevzdat

Autor: ,
  13:56
Francouzské boxerky byly vyřazeny z mistrovství světa, které ve čtvrtek začalo v Liverpoolu, neodevzdaly totiž včas výsledky testů pohlaví. Informovala o tom organizace World Boxing. Francouzský svaz se proti rozhodnutí ohradil. Po dohodě s World Boxing totiž plánoval podstoupit testy až na poslední chvíli v dějišti šampionátu, protože ve Francii podléhají velmi přísným zákonům.

Francouzské boxerky Emilie Sonvicová (v červeném) a Maelys Richolová | foto: Isaiah J. DowningReuters

„Navzdory zárukám od World Boxing nebyla laboratoř, kterou nám doporučili, schopná dodat výsledky včas,“ uvedl svaz v prohlášení. „Je to obrovská nespravedlnost. Jsme trestáni za selhání byrokracie a navíc za pravidlo, které bylo oznámeno dost pozdě,“ dodal.

World Boxing s obviněním ze strany francouzské federace nesouhlasí. Organizace zdůraznila, že všechny národní svazy byly na nutnost včasného odevzdání výsledků upozorněny ještě 21. srpna.

Boxerka Chalífová po zavedení testů pohlaví vynechá turnaj v Eindhovenu

V prohlášení tehdy uvedla, že vyhodnocení výsledků může trvat 48 hodin. „Pokud tedy máte v úmyslu absolvovat testy až ve Spojeném království, počítejte s tím, že testy podstoupené později než 1. září už můžou ohrozit účast sportovců na mistrovství,“ napsala.

„World Boxing ve spolupráci s partnery a národními svazy za poslední tři týdny zajistila testování na několika místech ve Velké Británii. Tímto procesem prošlo velké množství boxerů a boxerek, kteří na mistrovství startují,“ dodala.

World Boxing, která bude organizovat i příští olympijský turnaj v roce 2028, se v květnu rozhodla zavést genetický screening pohlaví pomocí testů PCR, který rozhodne o zařazení boxerů a boxerek. Organizace tím chce zajistit bezpečné a spravedlivé soutěže pro muže i ženy. Mimo jiné i kvůli aféře kolem Imán Chalífové, která byla na hrách v Paříži v centru debaty o oprávněnosti startu v ženské kategorii.

Alžírská boxerka test před šampionátem odmítla a proti nařízení World Boxing se odvolala k Arbitrážnímu soudu pro sport. Na mistrovství světa, které se v Liverpoolu bude konat do 14. září, proto nestartuje.

Vstoupit do diskuse
Témata: Box, World Boxing
title=Tipsport - partner programu
Topo vs. PaulsonTenis - Dvouhra - 2. kolo - 4. 9. 2025:Topo vs. Paulson //www.idnes.cz/sport
Živě5:7, 6:3, 5:5
  • 1.58
  • -
  • 2.37
Kazachstán vs. WalesFotbal - Skupina J - 4. 9. 2025:Kazachstán vs. Wales //www.idnes.cz/sport
4. 9. 16:00
  • 6.29
  • 3.86
  • 1.59
Tychy vs. FrölundaHokej - 3. kolo - 4. 9. 2025:Tychy vs. Frölunda //www.idnes.cz/sport
4. 9. 17:00
  • 10.70
  • 7.56
  • 1.20
Karlovy Vary vs. PlzeňHokej - - 4. 9. 2025:Karlovy Vary vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
4. 9. 17:00
  • 2.21
  • 4.10
  • 2.62
Třinec vs. Slovan BratislavaHokej - - 4. 9. 2025:Třinec vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
4. 9. 17:00
  • 1.45
  • 5.11
  • 5.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Za lístky na fotbalový šampionát až 140 tisíc korun. Ceny navíc můžou stoupat

Los skupin se uskuteční až za tři měsíce, už příští týden ale startuje první fáze prodeje lístků na fotbalové mistrovství světa, které se uskuteční příští léto. Ceny vstupenek se různí - od 60 dolarů...

4. září 2025  14:30

Vuelta ONLINE: Profil lákavý pro únik, na pozoru ale musí být i favorité

Sledujeme online

Středně horská výzva před pátečním diváckou chuťovkou a závodnickým strašákem. I tak by se dala charakterizovat čtvrteční etapa cyklistické Vuelty, ve které ruce nad hlavu zvedne ten, kdo se na 145...

4. září 2025  14:13

Francouzské boxerky byly vyloučeny z MS. Testy pohlaví nestihly odevzdat

Francouzské boxerky byly vyřazeny z mistrovství světa, které ve čtvrtek začalo v Liverpoolu, neodevzdaly totiž včas výsledky testů pohlaví. Informovala o tom organizace World Boxing. Francouzský svaz...

4. září 2025  13:56

Olomouc prozradila posilu na soupisce, řeší se víza. Sparta je bez překvapení

Ještě ani neproběhlo oficiální představení, přesto všímaví fanoušci už vědí, že olomoucká Sigma vstoupí do pohárové Evropy s další posilou. Na soupisku pro Konferenční ligu totiž zapsala egyptského...

4. září 2025  13:22

Hrdinové zničení válkou a gulagy. Mrazivý příběh lotyšské zlaté generace

Premium

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Prohlášen za nezvěstného. Spáchal sebevraždu v zajateckém táboře. Poslán do gulagu, zemřel neznámo kdy a kde v Molotovské oblasti. Padl během bojů u lotyšských hranic. Sebe i tisíce krajanů...

4. září 2025

Prekop? Skoro nejdražší přestup ligy, říká jeho agent. Pro Slavii byl první volbou

Na soupisku prestižní Champions League ho fotbalová Slavia dopsala na poslední chvíli. Slovenského útočníka Erika Prekopa přivedla právě včas. „Celé se to uzavřelo asi minutu před půlnocí. Erik byl...

4. září 2025  11:50

Co se děje s Baníkem? Vůbec nic. Hledání posil jsme zřejmě zaspali, uznává Brabec

Výprodej? Propad Baníku? „V žádném případě,“ reaguje na spekulace některých fanoušků a médií o nynějším dění v ostravském fotbalovém klubu jeho majitel Václav Brabec. Mnohé vyděsil špatný vstup do...

4. září 2025  11:32

Technický šéf Vuelty vyzval stáj Israel k odstoupení: Jejich účast ohrožuje ostatní

Organizátoři španělské Vuelty řeší, jak se vypořádat se sílícími protesty propalestinských aktivistů, kvůli nimž ve středeční jedenácté etapě nevyhlásili vítěze. A nejde jen o to, jak usměrnit...

4. září 2025  11:22

Boj se sokyněmi? Spíš se zraněními, trápí Muchovou. US Open ale hodnotí pozitivně

Po špatném došlápnutí v prvním setu jí píchlo v levé noze a utkání dohrávala s obvázaným stehnem. I když ji znovu brzdila bolest, ve čtvrtfinále tenisového US Open se rvala o každý míček. Na rozjetou...

4. září 2025  11:11

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

4. září 2025  10:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Motl se loučí. Lovosice chystají v Otvíráku sezony poctu házenkářské legendě

Mimořádný večer pro mimořádnou házenkářskou legendu. Na lovosickém zimním stadionu se v sobotním Otvíráku sezony se Zubřím uzavře kariéra Jiřího Motla, nejlepšího střelce extraligové historie. „Je to...

4. září 2025  10:23

Vémola vzal tátu na fotbal: Schick už mě zdravil, s Haškem jsme léta kamarádi

Od našich zpravodajů v Černé Hoře Široká ramena, zlatý prsten, třpytivé hodinky a na hrudi boxer Muhammad Ali. „Jsme na sportovní akci, tak jsem si sebou přibalil i sako s Muhammadem Alim. Ať nosím štěstí,“ hlásil Karlos Vémola, toho...

4. září 2025  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.