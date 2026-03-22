Reitšpies je potřetí českým šampionem ve stolním tenisu, Petrovová slaví poprvé

  20:30
Českými šampiony ve stolním tenisu se v Českých Budějovicích stali David Reitšpies a Nikita Petrovová. Hráč pražského týmu El Niňo ve finále porazil Pavla Širučka 4:0 a v pozici obhájce prvenství získal na domácím vrcholu třetí singlový titul v kariéře. Petrovová, hrající za TJ Ostrava KST, zdolala v rozhodujícím utkání 4:1 Karin Grofovou a českou mistryní se stala poprvé.
Českými šampiony ve stolním tenisu se v Českých Budějovicích stali David Reitšpies a Nikita Petrovová.

Devětadvacetiletý Reitšpies patřil coby druhý nasazený mezi hlavní favority. V semifinále zvládl bitvu s Radimem Morávkem, kterého přemohl 4:3, a ve finále proti Širučkovi dominoval.

Navázal na své tituly z roku 2022 v Kutné Hoře a loni v Prostějově. „Je to nádherné, co k tomu říct. Druhá sezona v El Niňu, druhý titul. Cítím se tam jako doma a podle toho vypadají moje výsledky,“ řekl na svazovém webu.

Momentka z mistrovství republiky ve stolním tenisu se v Českých Budějovicích

Naopak Petrovová mezi hlavní adeptky na zlato nepatřila, do šampionátu vstupovala až jako devátá až šestnáctá nasazená. Ale ve čtvrtfinále vyřadila turnajovou dvojku Hanku Kodet a v rozhodujícím duelu porazila i zkušenější Grofovou.

„Nemůžu uvěřit, že se to stalo,“ líčila. „Do finále jsem šla úplně stejně jako do každého předchozího zápasu. Nepřipouštěla jsem si, že se hraje o zlato. Věděla jsem, že nebudu favoritka, ale chtěla jsem zabojovat. Karin má se mnou mnohem lepší bilanci, takže jsem si říkala, že když se to všechno povede, mohlo by to klapnout.“

Dva deblové tituly získal na jihu Čech havířovský Štěpán Brhel. Nejprve triumfoval v mixu s Grofovou a potom po dvou letech zopakoval vítězství s Martinem Šípem, dalším hráčem El Niňa. Ženskou čtyřhru vyhrály Hanka Kodet (Havířov) s Veronikou Polákovou (HB Ostrov).

Mistrovství ČR v Českých Budějovicích - finále

Muži
Dvouhra: Reitšpies (2-El Niňo Praha) - Širuček (3-HB Ostrov) 4:0 (12, 6, 4, 6)
Čtyřhra: Brhel, Šíp (Havířov/El Niňo Praha) - Blinka, Kaucký (Havířov/Hirtshals) 3:1 (-7, 9, 7, 8)

Ženy
Dvouhra: Petrovová (9-TJ Ostrava) - Grofová (3-SKST Hodonín) 4:1 (8, 9, -7, 9, 8)
Čtyřhra: Kodet, Poláková (1-Havířov/Ostrov) - Grofová, Klempererová (2-Hodonín) 3:2 (7, -9, -8, 7, 8)

Smíšená čtyřhra: Brhel, Grofová (3-Havířov/Hodonín) - Slapnička, Pytlíková (El Niňo Praha/MH Ostrava) 3:1 (4, -9, 7, 5)

Výsledky

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

ONLINE: Sparta s Plzní hraje prodloužení. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Sledujeme online
Sparťanský útočník Filip Chlapík slaví svůj gól s Jakubem Krejčíkem.

Na dvou stadionech pokračuje čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. V 18 hodin nastupuje...

22. března 2026  20:54

Skvělý Nečas přihrál na dva góly včetně vítězné akce z prodloužení

Aktualizujeme
Útočník Brock Nelson z Colorada (vpravo) slaví svůj gól v prodloužení s...

Hokejový útočník Martin Nečas pokračuje v NHL v bodových hodech. Naposledy vyprodukoval dvě asistence u výhry Colorada 3:2 po prodloužení z ledu Washingtonu. Zlepšil se tak na průběžných 86 bodů,...

22. března 2026  20:10,  aktualizováno  20:39

Otočila jsem se jen jednou. Dnes mě hlava podržela, jásala třetí Voborníková

JE TO TAM, Tereza Voborníková končí třetí v závěrečném závodě Světového poháru...

Finis coronat opus. Konec korunuje dílo, zní známé latinské rčení. V případě Terezy Voborníkové by tato sezona byla veleúspěšná i bez ohledu na nedělní výsledek. Přesto na Holmenkollenu ozdobila...

22. března 2026  20:37

Švábíková má bronz z halového MS! Dělí se o něj s dalšími dvěma tyčkařkami

VŠECHNY MÁME BRONZ. Třetí místo v soutěži tyčkařek na halovém MS v Toruni...

Česká atletická výprava získala během posledního dne halového mistrovství světa v polské Toruni druhou medaili, tyčkařka Amálie Švábíková skončila s výkonem 470 cm a předchozím čistým zápisem na...

22. března 2026  20:33

SBŠ Ostrava urval pro čtvrtfinále třetí místo. Trutnovský finiš smetl Hradec

Jesika Hibalová z KP Brno a ostravská Kateřina Káňová (v bílém) se snaží...

Basketbalistky SBŠ Ostrava zakončily nadstavbovou skupinu A1 vítězstvím 81:76 nad KP Brno. V přímém souboji o třetí místo porazily Královo Pole na domácím hřišti v lize počtvrté za sebou. Iva...

22. března 2026  13:24,  aktualizováno  20:24

Jihlava v prvoligovém semifinále otáčela v Litoměřicích, druhou výhru má i Zlín

Potyčka v semifinále mezi litoměřickým Filipem Novákem (vpravo) a Ondřejem...

Jihlavští hokejisté zvítězili v semifinále první ligy po obratu ve třetí třetině v Litoměřicích 4:2. Dukla tak vede v sérii 2:1 na zápasy stejně jako Zlín, který doma zvítězil nad Kolínem 1:0 v...

22. března 2026  20:23

City podeváté získalo Ligový pohár. V souboji kolosů vynulovalo Arsenal

Hráči Manchesteru City slaví s trofejí triumf v Ligovém poháru.

Fotbalisté Manchesteru City ve finále anglického Ligového poháru porazili Arsenal 2:0. Trofej získali po pěti letech a podeváté v historii. Svěřencům Mikela Artety se tak rozplynul sen o zisku všech...

22. března 2026  20:02

Salač má první bod za OnlyFans, v Brazílii dojel v Moto2 patnáctý

Filip Salač představil nové barvy pro sezonu Moto2. Jeho motorku i kombinézu...

Filip Salač vybojoval první bod v nové sezoně motocyklového mistrovství světa. Ve Velké ceně Brazílie dojel ve třídě Moto2 patnáctý poté, co na cílové pásce prohrál o tisícinu fotofiniš. Zvítězil...

22. března 2026  14:56,  aktualizováno  18:43

Lehečka je v Miami poprvé v osmifinále, po Quinnovi ho vyzve další Američan

Jiří Lehečka na turnaji v Dubaji

Jiří Lehečka postoupil na tenisovém turnaji Masters v Miami poprvé v kariéře do osmifinále. Američana Ethana Quinna ve 3. kole porazil 6:3, 7:6. Jeho příštím soupeřem bude na Floridě další domácí...

22. března 2026  18:35

Tottenham prohloubil krizi, ani West Ham nestíhal. Sunderland otočil derby

Hráči Aston Villy slaví gól Johna McGinna proti West Hamu.

Trápení fotbalistů Tottenhamu pokračuje. Ve 31. kole Premier League nestačil v důležitém zápase na Nottingham (0:3). Další tým ze spodku West Ham i s Tomášem Součkem v sestavě padl na Aston Ville...

22. března 2026  17:44

SP v biatlonu Oslo 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Otepää

Světový pohár v biatlonu uzavře sezonu v norském Oslu. V Holmenkollenu je na programu závěrečných šest závodů ročníku 2025/26. Program finále SP, výsledky, českou nominaci i další informace najdete v...

22. března 2026  17:30

