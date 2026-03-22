Reitšpies je potřetí českým šampionem ve stolním tenisu, Petrovová slaví poprvé

Devětadvacetiletý Reitšpies patřil coby druhý nasazený mezi hlavní favority. V semifinále zvládl bitvu s Radimem Morávkem, kterého přemohl 4:3, a ve finále proti Širučkovi dominoval.
Navázal na své tituly z roku 2022 v Kutné Hoře a loni v Prostějově. „Je to nádherné, co k tomu říct. Druhá sezona v El Niňu, druhý titul. Cítím se tam jako doma a podle toho vypadají moje výsledky,“ řekl na svazovém webu.
Naopak Petrovová mezi hlavní adeptky na zlato nepatřila, do šampionátu vstupovala až jako devátá až šestnáctá nasazená. Ale ve čtvrtfinále vyřadila turnajovou dvojku Hanku Kodet a v rozhodujícím duelu porazila i zkušenější Grofovou.
„Nemůžu uvěřit, že se to stalo,“ líčila. „Do finále jsem šla úplně stejně jako do každého předchozího zápasu. Nepřipouštěla jsem si, že se hraje o zlato. Věděla jsem, že nebudu favoritka, ale chtěla jsem zabojovat. Karin má se mnou mnohem lepší bilanci, takže jsem si říkala, že když se to všechno povede, mohlo by to klapnout.“
Dva deblové tituly získal na jihu Čech havířovský Štěpán Brhel. Nejprve triumfoval v mixu s Grofovou a potom po dvou letech zopakoval vítězství s Martinem Šípem, dalším hráčem El Niňa. Ženskou čtyřhru vyhrály Hanka Kodet (Havířov) s Veronikou Polákovou (HB Ostrov).
Mistrovství ČR v Českých Budějovicích - finále
Muži
Ženy
Smíšená čtyřhra: Brhel, Grofová (3-Havířov/Hodonín) - Slapnička, Pytlíková (El Niňo Praha/MH Ostrava) 3:1 (4, -9, 7, 5)