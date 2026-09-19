Souboj světových jedniček a 44. týmu žebříčku trval jen 71 minut. Polští hráči měli vývoj pod kontrolou a v závěru mohl dát srbský trenér Nikola Grbič šanci i hráčům ze střídačky. Převahu na síti potvrdili jeho svěřenci i 14 bodovými bloky.
V lotyšské sestavě marně čelil favoritovi také univerzál Renars Pauls Jansons, který v květnu pomohl v české extralize k titulu Karlovarsku.
V neděli se utkají v osmifinále Ukrajina - Rumunsko, Finsko - Řecko, Francie - Portugalsko a italští mistři světa s Dánskem. V pondělí v Turíně budou o čtvrtfinále bojovat čeští reprezentanti proti Belgii, poslední dvojici tvoří Slovinsko a Srbsko.
Mistrovství Evropy volejbalistů
Osmifinále v Sofii
Polsko - Lotyšsko 3:0 (17, 16, 16)
18:00 Bulharsko - Německo.