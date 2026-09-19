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Polští volejbalisté nedali šanci Lotyšům a dál táhnou za dalším evropským zlatem

Autor: ,
  18:03

Polští volejbalisté se radují. | foto: Ivan S Ivanov / Zuma Press Profimedia.cz

Obhájci titulu Poláci jsou prvními čtvrtfinalisty mistrovství Evropy volejbalistů. V Sofii nedali šanci Lotyšům, porazili je 25:17, 25:16, 25:16 a na cestě za celkově třetím zlatem čekají na vítěze večerního utkání mezi domácím Bulharskem a Německem.

Souboj světových jedniček a 44. týmu žebříčku trval jen 71 minut. Polští hráči měli vývoj pod kontrolou a v závěru mohl dát srbský trenér Nikola Grbič šanci i hráčům ze střídačky. Převahu na síti potvrdili jeho svěřenci i 14 bodovými bloky.

V lotyšské sestavě marně čelil favoritovi také univerzál Renars Pauls Jansons, který v květnu pomohl v české extralize k titulu Karlovarsku.

V neděli se utkají v osmifinále Ukrajina - Rumunsko, Finsko - Řecko, Francie - Portugalsko a italští mistři světa s Dánskem. V pondělí v Turíně budou o čtvrtfinále bojovat čeští reprezentanti proti Belgii, poslední dvojici tvoří Slovinsko a Srbsko.

Mistrovství Evropy volejbalistů

Osmifinále v Sofii

Polsko - Lotyšsko 3:0 (17, 16, 16)

18:00 Bulharsko - Německo.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Strakonice vs. KarvináHázená - 3. kolo - 19. 9. 2026:Strakonice vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
Živě28:32
  • 200.00
  • 100.00
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Dukla vs. LovosiceHázená - 3. kolo - 19. 9. 2026:Dukla vs. Lovosice //www.idnes.cz/sport
Živě37:22
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