Čeští volejbalisté si na ME do 22 let zahrají o titul, Izrael po třech hodinách udolali

V sobotním finále narazí svěřenci trenéra Michala Nekoly na vítěze druhého semifinále mezi Francií a Polskem. Francouzi jsou obhájci titulu, Poláci získali předloni bronz.
Nekolův tým vylepší výsledek z předloňského evropského šampionátu do 20 let v Srbsku, na němž vybojoval třetí místo.
Největší drama v utkání s Izraelem nabídl druhý set, který pro sebe čeští hráči získali v poměru 42:40. Další tři sady rozhodli ve svůj prospěch, tiebreak už ovládli jednoznačně 15:9. Václav Seidl přispěl k vítězství 32 body. Izraeli nepomohlo 34 bodů Šaje Libermana.
Mistrovství Evropy volejbalistů do 22 let v Albufeiře (Portugalsko)
Semifinále
Česko - Izrael 3:2 (-21, -40, 20, 23, 9)
20:00 Francie - Polsko