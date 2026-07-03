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Čeští volejbalisté si na ME do 22 let zahrají o titul, Izrael po třech hodinách udolali

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  20:36

Trenér českých volejbalistů Michal Nekola sleduje zápas s Černou Horou. | foto: CEV

Čeští volejbalisté se probojovali do finále mistrovství Evropy hráčů do 22 let. V portugalské Albufeiře porazili po velkém boji Izrael 3:2, přestože úvodní dva sety prohráli. Postup slavili po téměř třech hodinách.

V sobotním finále narazí svěřenci trenéra Michala Nekoly na vítěze druhého semifinále mezi Francií a Polskem. Francouzi jsou obhájci titulu, Poláci získali předloni bronz.

Nekolův tým vylepší výsledek z předloňského evropského šampionátu do 20 let v Srbsku, na němž vybojoval třetí místo.

Největší drama v utkání s Izraelem nabídl druhý set, který pro sebe čeští hráči získali v poměru 42:40. Další tři sady rozhodli ve svůj prospěch, tiebreak už ovládli jednoznačně 15:9. Václav Seidl přispěl k vítězství 32 body. Izraeli nepomohlo 34 bodů Šaje Libermana.

Mistrovství Evropy volejbalistů do 22 let v Albufeiře (Portugalsko)

Semifinále

Česko - Izrael 3:2 (-21, -40, 20, 23, 9)

20:00 Francie - Polsko

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Austrálie vs. EgyptFotbal - 1/32 finále - 3. 7. 2026:Austrálie vs. Egypt //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 4.60
  • 1.75
  • 3.70
Argentina vs. KapverdyFotbal - 1/32 finále - 4. 7. 2026:Argentina vs. Kapverdy //www.idnes.cz/sport
4. 7. 00:00
  • 1.15
  • 8.46
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Kolumbie vs. GhanaFotbal - 1/32 finále - 4. 7. 2026:Kolumbie vs. Ghana //www.idnes.cz/sport
4. 7. 03:30
  • 1.42
  • 4.59
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Olomouc vs. B. BystricaFotbal - - 4. 7. 2026:Olomouc vs. B. Bystrica //www.idnes.cz/sport
4. 7. 10:00
  • 1.56
  • 3.94
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