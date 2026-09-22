Olympijští šampioni z Francie jsou prvními semifinalisty volejbalového Eura

Francouzi zopakují semifinálovou účast z loňska a dál mají naději na první medaili z ME od zisku titulu v roce 2015. Od té doby byli nejlépe dvakrát čtvrtí, naposledy na minulém šampionátu před dvěma lety.
Olympijští vítězové z Paříže 2024 i z předchozích her v Tokiu 2021 porazili Rumuny 25:16, 25:19 a 25:19 a oplatili soupeři porážku z posledního hracího dne v základní skupině v Kluži, kde po nevyužitých mečbolech prohráli 2:3. Přesto Francouzi do play off postoupili z prvního místa v tabulce a v osmifinále vyřadili bez ztráty setu Portugalsko.
V bulharské metropoli se v úterý utkají ještě obhájci titulu Poláci s Německem. Zápas začne v 18:00.
Mistrovství Evropy volejbalistů
Čtvrtfinále v Sofii
Francie - Rumunsko 3:0 (16, 19, 19)
18:00 Polsko - Německo