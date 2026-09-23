Slovinští volejbalisté drží kvalitu, počtvrté v řadě jsou v evropském semifinále

V pátek se v Miláně utkají s Polskem, které obhajuje titul z roku 2023.
Oba týmy si zopakují semifinálový souboj z minulého kontinentálního šampionátu, na kterém slavili postup do finále Poláci po výhře 3:1.
Belgičanům, kteří v osmifinále vyřadili českou reprezentaci, nepomohlo ani 23 bodů univerzála Ferreho Reggerse. Nejproduktivnějším hráčem slovinského mužstva byl autor 18 bodů Rok Možič.
O posledním semifinalistovi rozhodne večerní zápas Itálie - Finsko. Vítěz narazí na Francii.
Mistrovství Evropy volejbalistů
Čtvrtfinále v Turíně
Slovinsko - Belgie 3:1 (22, 22, -20, 13)
21:05 Itálie - Finsko