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Slovinští volejbalisté drží kvalitu, počtvrté v řadě jsou v evropském semifinále

Autor: ,
  19:04

Italský volejbalista Giovanni Sanguinetti smečuje v zápase proti slovinskému dvojbloku. | foto: Luca Diliberto/LaPresseAP

Slovinští volejbalisté jsou počtvrté za sebou v semifinále mistrovství Evropy. V Turíně porazili Belgii 3:1 na sety a mají šanci prodloužit medailovou sérii po dvou stříbrech a jednom bronzu z předchozích tří šampionátů.

V pátek se v Miláně utkají s Polskem, které obhajuje titul z roku 2023.

Oba týmy si zopakují semifinálový souboj z minulého kontinentálního šampionátu, na kterém slavili postup do finále Poláci po výhře 3:1.

Belgičanům, kteří v osmifinále vyřadili českou reprezentaci, nepomohlo ani 23 bodů univerzála Ferreho Reggerse. Nejproduktivnějším hráčem slovinského mužstva byl autor 18 bodů Rok Možič.

O posledním semifinalistovi rozhodne večerní zápas Itálie - Finsko. Vítěz narazí na Francii.

Mistrovství Evropy volejbalistů

Čtvrtfinále v Turíně

Slovinsko - Belgie 3:1 (22, 22, -20, 13)

21:05 Itálie - Finsko

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Frýdek-M. vs. HavířovHokej - 5. kolo - 23. 9. 2026:Frýdek-M. vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 1.12
  • 6.20
  • 120.00
Třebíč vs. JihlavaHokej - 5. kolo - 23. 9. 2026:Třebíč vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 12.00
  • 3.20
  • 1.42
Zlín vs. TáborHokej - 5. kolo - 23. 9. 2026:Zlín vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 35.00
  • 4.80
  • 1.20
Košice vs. Slovan BratislavaHokej - 25. kolo - 23. 9. 2026:Košice vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • 30.00
  • 4.60
  • 1.25
Zubří vs. BrnoHázená - 3. kolo - 23. 9. 2026:Zubří vs. Brno //www.idnes.cz/sport
Živě27:17
  • -
  • 200.00
  • 300.00
Sokolov vs. PřerovHokej - 5. kolo - 23. 9. 2026:Sokolov vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.60
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