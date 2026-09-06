Turecké volejbalistky obhájily evropský titul, Itálii porazily po tiebreaku

Vedle druhého evropského zlata v historii si také vybojovaly místo na letních olympijských hrách 2028 v Los Angeles. Bronz získaly obhájkyně stříbra Srbky po vítězství 3:1 nad Polskem.
Do finálového zápasu na horké turecké půdě vstoupily lépe úřadující světové a olympijské šampionky Italky. Výbornou obranou nepustily turecké volejbalistky do hry. Rychle vedly 15:8 a pak 18:9 a průběh sady kontrolovaly.
Ve druhém setu utekly do vedení 12:6 a zdálo se, že by souboj o titul mohl mít nečekaně bleskový průběh. Pak se ale Turkyně s přispěním výborného podání vrátily do hry, a když Italky v koncovce chybovaly v útoku, dostaly se samy do vedení 22:20. Set následně dotáhly do vítězného konce a srovnaly skóre.
Pak se ale volejbalistky z Apeninského poloostrova, které od porážky v semifinále ME 2023 porazily Turecko ve všech šesti vzájemných zápasech, znovu rozehrály k dominantnímu výkonu. Byly lepší ve všech činnostech a ve třetí sadě dovolily soupeřkám jen dvanáct bodů.
Jenže Turkyně hnané více než 17 tisíci fanoušky nesložily zbraně. Zlepšily obranu, naopak na italské straně se přestalo dařit klíčové univerzálce Paole Egonuové i více než dvoumetrové smečařce Ekaterině Antropovové. Ze sedmibodového manka se sice Italky ve druhé polovině setu přiblížily na rozdíl jediného bodu, jenže pak dvakrát za sebou zkazily podání, Egonuová se mýlila v útoku a šance na vyrovnání byla pryč.
Turecké volejbalistky si vybojovaly rozhodující pátý set, ve kterém už nepřipustily komplikace. Podávaly heroický výkon v obraně. V útoku dominovala univerzálka Melissa Teresa Vargasová, která nakonec zaznamenala 28 bodů. V tiebreaku měly úspěšnost útoku 47 procent a tři bodové bloky. Naopak Italky si v páté sadě připsaly jen jeden ze svých 16 bodových bloků a útočily s úspěšností 36 procent.
Evropský šampionát spolupořádalo i Česko, které vypadlo v osmifinále se Švédskem a obsadilo konečnou jedenáctou příčku.
Mistrovství Evropy volejbalistek v Istanbulu
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