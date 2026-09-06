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Turecké volejbalistky obhájily evropský titul, Itálii porazily po tiebreaku

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  21:01
Radost tureckých volejbalistek ve finále mistrovství Evropy

Radost tureckých volejbalistek ve finále mistrovství Evropy | foto: Reuters

Radost tureckých volejbalistek ve finále mistrovství Evropy
Radost tureckých volejbalistek ve finále mistrovství Evropy
Radost tureckých volejbalistek ve finále mistrovství Evropy
Radost tureckých volejbalistek ve finále mistrovství Evropy
5 fotografií
Turecké volejbalistky obhájily evropský titul. Více než dvouhodinové finále s Itálií plné obratů vyhrály doma v Istanbulu 3:2 po setech 16:25, 25:22, 12:25, 25:21 a 15:10.

Vedle druhého evropského zlata v historii si také vybojovaly místo na letních olympijských hrách 2028 v Los Angeles. Bronz získaly obhájkyně stříbra Srbky po vítězství 3:1 nad Polskem.

Do finálového zápasu na horké turecké půdě vstoupily lépe úřadující světové a olympijské šampionky Italky. Výbornou obranou nepustily turecké volejbalistky do hry. Rychle vedly 15:8 a pak 18:9 a průběh sady kontrolovaly.

Ve druhém setu utekly do vedení 12:6 a zdálo se, že by souboj o titul mohl mít nečekaně bleskový průběh. Pak se ale Turkyně s přispěním výborného podání vrátily do hry, a když Italky v koncovce chybovaly v útoku, dostaly se samy do vedení 22:20. Set následně dotáhly do vítězného konce a srovnaly skóre.

Pak se ale volejbalistky z Apeninského poloostrova, které od porážky v semifinále ME 2023 porazily Turecko ve všech šesti vzájemných zápasech, znovu rozehrály k dominantnímu výkonu. Byly lepší ve všech činnostech a ve třetí sadě dovolily soupeřkám jen dvanáct bodů.

Jenže Turkyně hnané více než 17 tisíci fanoušky nesložily zbraně. Zlepšily obranu, naopak na italské straně se přestalo dařit klíčové univerzálce Paole Egonuové i více než dvoumetrové smečařce Ekaterině Antropovové. Ze sedmibodového manka se sice Italky ve druhé polovině setu přiblížily na rozdíl jediného bodu, jenže pak dvakrát za sebou zkazily podání, Egonuová se mýlila v útoku a šance na vyrovnání byla pryč.

Turecké volejbalistky si vybojovaly rozhodující pátý set, ve kterém už nepřipustily komplikace. Podávaly heroický výkon v obraně. V útoku dominovala univerzálka Melissa Teresa Vargasová, která nakonec zaznamenala 28 bodů. V tiebreaku měly úspěšnost útoku 47 procent a tři bodové bloky. Naopak Italky si v páté sadě připsaly jen jeden ze svých 16 bodových bloků a útočily s úspěšností 36 procent.

Evropský šampionát spolupořádalo i Česko, které vypadlo v osmifinále se Švédskem a obsadilo konečnou jedenáctou příčku.

Mistrovství Evropy volejbalistek v Istanbulu

Finále:
Turecko - Itálie 3:2 (-16, 22, -12, 21, 10)
Rozhodčí: Simonovic (Švýc.), Kyriopuluová (Řec.). Čas: 122 min. Diváci: 17 299.

Sestavy a body:
Turecko: Erdemová Dündarová 7, E. Sahínová 4, Aydinová, Günesová 12, Vargasová 28, Baladínová 8, libero Örgeová - Cebeciogluová 8, Özbayová, Akarcesmeová Yatginová, Erkeková 3. Trenér: Santarelli.
Itálie: Orrová 4, Antropovová 16, Danesiová 10, Egonuová 28, Syllaová 12, Fahrová 10, libero Fersinová - Spiritová, Cambiová, Adigweová 3, Giovanniniová. Trenér: Velasco.

O 3. místo:
Srbsko - Polsko 3:1 (21, 19, -15, 18)
Nejvíce bodů: Boškovičová 29, Uzelacová 15, Ticaová a Kurtagicová po 12 - Stysiaková 28, Damaskeová 12, Lampowská 10.

Konečné pořadí
1. Turecko, 2. Itálie, 3. Srbsko, 4. Polsko, 5. Nizozemsko, 6. Řecko, 7. Švédsko, 8. Německo, 9. Belgie, 10. Francie, 11. Česko, 12. Slovinsko, 13. Ázerbájdžán, 14. Chorvatsko, 15. Bulharsko, 16. Portugalsko, 17. Rumunsko, 18. Slovensko, 19. Ukrajina, 20. Lotyšsko, 21. Španělsko, 22. Rakousko, 23. Maďarsko, 24. Černá Hora

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Živě5:7, 7:5, 4:5
  • 4.06
  • -
  • 1.22
Juventus vs. AC MilánFotbal - 3. kolo - 6. 9. 2026:Juventus vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.35
  • 2.70
  • 3.90
Marseille vs. Paris FCFotbal - 3. kolo - 6. 9. 2026:Marseille vs. Paris FC //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 3.20
  • 3.50
  • 2.10
Espaňol vs. SevillaFotbal - 4. kolo - 6. 9. 2026:Espaňol vs. Sevilla //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.35
  • 3.00
  • 3.40
Morija vs. PalánTenis - 1. kolo - 7. 9. 2026:Morija vs. Palán //www.idnes.cz/sport
7. 9. 06:30
  • 1.47
  • -
  • 2.46
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