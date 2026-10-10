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Hrdličková s Liptákem získali evropský bronz v trapu smíšených dvojic

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  17:59

ZLATÁ ZBRAŇ. Ručně zdobenou brokovnici dostal Jiří Lipták přímo od výrobce za olympijský triumf v Tokiu. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali na mistrovství Evropy v brokové střelbě bronzovou medaili v olympijské disciplíně trap smíšených dvojic. Čeští reprezentanti v Aténách suverénně vyhráli kvalifikaci, ale ve vyřazovacím finálovém souboji čtyř nejlepších týmů se museli sklonit před Slováky a vítěznými Rusy.

Lipták s Hrdličkovou v kvalifikaci minuli jen dva ze 150 terčů a čtyřiačtyřicetiletý olympijský šampion z Tokia 2021 byl jedním ze čtyř střelců, kteří měli stoprocentní bilanci.

Ve finále mu ale uletěl hned první asfaltový disk a později ještě jeden, dvaadvacetiletá Hrdličková chybovala třikrát. Jako první se ocitli mimo hru Slovinci Jasmina a Bostjan Mačekovi a Čechům na konci druhé vyřazovací série chyběl jeden zásah na Slováky Zuzanu Rehák Štefečekovou a Erika Vargu.

Někdejší juniorská mistryně Evropy Hrdličková se ale mohla radovat z první seniorské medaile na ME. Lipták má ve sbírce po dvou zlatech, stříbrech i bronzech z individuální soutěže. Oba ve smíšené disciplíně, jež bude po pauze při předchozí olympiádě v Paříži na programu her v Los Angeles 2028, navázali na společný bronz z dubnového Světového poháru v Maroku.

Varga se nakonec musel stejně jako v páteční soutěži jednotlivců spokojit se stříbrem. Zlato získali Darja Semjanovová a Ramir Nikolajev.

Martina Matějková s dalším olympijským vítězem Davidem Kosteleckým obsadili na střelnici Malakasa v konkurenci 32 týmů 14. místo. Kostelecký stejně jako Lipták, Varga a Brit Matthew Coward-Holley trefil všech 75 terčů. Od postupu alespoň do rozstřelu o finále dělily český pár dva zásahy.

Mistrovství Evropy ve sportovní střelbě v brokových disciplínách v Aténách

Trap – smíšené dvojice

1. Semjanovová, Nikolajev (Rus.) 36, 2. Rehák Štefečeková, Varga (SR), 3. Hrdličková, Lipták, ...v kvalifikaci 14. Matějková, Kostelecký (všichni ČR).

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