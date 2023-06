Bez vody k nejlepšímu výsledku na ME. Kuříková byla v ochuzeném triatlonu šestá

Pořadatelé se rozhodli formát závodu změnit až dnes ráno kvůli podmínkám v jezeře, kde se měla konat plavecká část. Tu nakonec na poslední chvíli nahradil pětikilometrový běh, po němž následovaly podle plánu 40 km jízdy na kole a 10 km běhu.

„V první chvíli jsem byla mírně rozhozená, protože jsme čekali do včerejší noci na rozhodnutí, které bylo triatlon, takže jsem usínala s pocitem, že bude triatlon. A pak na poslední chvíli ráno se to změnilo na duatlon, takže to bylo hodně stresové,“ uvedla jednatřicetiletá Kuříková na sociálních sítích Českého triatlonu.

Česká reprezentantka, jež loni ve Španělsku v Pontevedře vyhrála závod Světového poháru, se držela celý závod v elitní desítce. Do cíle doběhla s odstupem 1:26 minuty za vítěznou Jeanne Lehairovou z Lucemburska, k bronzu jí chyběla více než minuta. „Nemůžu být nespokojená, šesté místo je můj nejlepší výsledek na mistrovství Evropy, takže jsem moc ráda,“ řekla.

Muži odstartovali ve 13:30.