Kaniosta Martin Fuksa na trati 1000 metrů na ME v Račicích | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Kajakář Dostál finálový program začal, ve své ikonické žluto-černé „vosí“ lodi zaostal o 1,037 sekundy za vítězným mistrem světa z roku 2023 Fernandem Pimentou z Portugalska. Od bronzového kovu jej dělilo 114 setin sekundy.

„Závod se mi podařil, jel jsem, co nejrychleji to šlo, vydal jsem ze sebe maximum. Kluci byli v cíli bohužel o desetinu rychleji, škoda takového malého rozdílu. Na druhou stranu je dobré, že jsem s nejrychlejšími ze světa v kontaktu,“ řekl Dostál, jemuž u břehu fandila jeho těhotná snoubenka, také kajakářka Anežka Paloudová.

Třináctý evropský titul kanoista Martin Fuksa nepřidal, o pouhých 57 tisícin sekundy jej předčil Rumun Catalin Chirila, dvojnásobný mistr světa. A český reprezentant si nadával.

„Ke konci už jsem do toho nešel na sto procent, protože jsem cítil, že jsem před ním. Ve finiši jsem ho rychle stahoval. Mrzí mě to… Jsem debil, ocas,“ povídal zkroušeně a cítil se rozpolceně: „Pořád tomu nemůžu věřit, že jsem druhý, sakra. Musím se podívat, co bylo za chybu. Medaile je medaile, nechci se rouhat, zvlášť na domácí půdě. Ale co si budeme povídat, zlatá je zlatá, nic jiného mě tak trošku nezajímá.“

Oba olympijští hrdinové ještě mají v záloze dvě zlaté šance. Fuksa na pětistovce sám a v deblkanoi s bratrem Petrem, oba závody pojede v neděli. Dostál ještě v sobotu závodí od čtyř hodin odpoledne na pětistovce a v neděli ho čeká pětikilometrový maraton.

Mistrovství Evropy se do Račic vrátilo po deseti letech, umělý vodní kanál navíc v roce 2017 hostil světový šampionát. Do víkendových finálových bojů se včetně parakanoistů kvalifikovalo 18 českých lodí.