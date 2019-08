Moderní pětibojaři Přibylová a Kindl jsou vicemistry Evropy ve štafetě

Česká dvojice se na stupně vítězů probojovala v závěrečné disciplíně. Kombinaci běhu a střelby zvládli čtyřiadvacetiletá Přibylová s o čtyři roky starším Kindlem ze všech deseti párů nejrychleji a polepšili si z průběžného čtvrtého místa. V mixu navázali po třech letech na titul Natálie Dianové a Jana Kufa.

„Velmi dobře jsem střílela, až mě to překvapilo. Začali jsme průměrným šermem, tam to David trochu zachránil, já to potom zachránila při té střelbě,“ řekla Přibylová v televizním přenosu světové federace UIPM.

„Já měl při střelbě celkem těžkou chvilku, ale doběhl jsem pro medaili. Bylo to dnes dobré ve všech disciplínách a jsem rád, je to moje první seniorská medaile,“ doplnil Kindl.

Zatímco vloni v Székesfehérváru česká výprava skončila bez medaile, tentokrát se dočkala hned v první disciplíně. Šampionát bude pokračovat ve středu štafetami mužů a žen, individuální soutěže začnou ve čtvrtek kvalifikací mužů.