Judistka Zárybnická je mistryní Evropy, na ippon ovládla šampionát do 23 let

  17:39
Judistka Julie Zárybnická ovládla na mistrovství Evropy do 23 let v Kišiněvu kategorii do 78 kg a po deseti letech ukončila čekání na české zlato. Jednadvacetiletá reprezentantka z Hradce Králové ve finále porazila loňskou juniorskou vicemistryni Evropy Jovanu Stepanovičovou ze Srbska na ippon.

Česká judistka Julie Zárybnická (vlevo). | foto: Feliciantonio Emanuele

Zárybnická v moldavské metropoli na úvod zdolala na ippon Polku Paulinu Muszyńskou, ve čtvrtfinále pak zvítězila nad italskou judistkou Claudií Sperottiovou. V semifinále si poradila i s Annou Kazakovovou z Ukrajiny a životní turnaj vyšperkovala finálovým triumfem nad pátou ženou z letošního juniorského mistrovství světa.

Titulem v kategorii do 23 let navázala Zárybnická na zlato Davida Klammerta z roku 2015 z Bratislavy. Na medaili čekalo české judo od roku 2020, kdy získala na šampionátu v Poreči bronz Věra Zemanová.

1. listopadu 2025  14:19,  aktualizováno  17:45

