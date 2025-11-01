Judistka Zárybnická je mistryní Evropy, na ippon ovládla šampionát do 23 let

Zárybnická v moldavské metropoli na úvod zdolala na ippon Polku Paulinu Muszyńskou, ve čtvrtfinále pak zvítězila nad italskou judistkou Claudií Sperottiovou. V semifinále si poradila i s Annou Kazakovovou z Ukrajiny a životní turnaj vyšperkovala finálovým triumfem nad pátou ženou z letošního juniorského mistrovství světa.
Titulem v kategorii do 23 let navázala Zárybnická na zlato Davida Klammerta z roku 2015 z Bratislavy. Na medaili čekalo české judo od roku 2020, kdy získala na šampionátu v Poreči bronz Věra Zemanová.