Mistrovství Evropy v curlingu zamíří na konci října do Ostravy

  16:58
Mistrovství Evropy v curlingu mužů a žen bude letos hostit Ostrava. Pořadatelství šampionátu, který se uskuteční od 27. října do 1. listopadu v RT Torax Areně, na svém webu potvrdila mezinárodní federace World Curling.

Čeští curleři v akci. | foto: Petr EretMAFRA

Akce se zúčastní nejlepší desítka mužských týmů Evropy podle hodnocení z mistrovství světa z předchozí sezony a stejný počet ženských družstev včetně českého výběru, který bude mít účast zajištěnou jako hostitel.

„Jsme opravdu nadšeni, že se mistrovství Evropy v curlingu bude konat poprvé v České republice, a to konkrétně v Ostravě,“ uvedla na webu šéfka organizačního výboru Lenka Hronová.

„V loňském roce zde byla otevřena zbrusu nová curlingová aréna, která znamenala začátek rostoucí curlingové komunity v regionu,“ doplnila. Věří, že šampionát pomůže ke zvýšení popularity sportu v České republice.

