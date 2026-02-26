Mistrovství Evropy v curlingu zamíří na konci října do Ostravy

Akce se zúčastní nejlepší desítka mužských týmů Evropy podle hodnocení z mistrovství světa z předchozí sezony a stejný počet ženských družstev včetně českého výběru, který bude mít účast zajištěnou jako hostitel.
„Jsme opravdu nadšeni, že se mistrovství Evropy v curlingu bude konat poprvé v České republice, a to konkrétně v Ostravě,“ uvedla na webu šéfka organizačního výboru Lenka Hronová.
„V loňském roce zde byla otevřena zbrusu nová curlingová aréna, která znamenala začátek rostoucí curlingové komunity v regionu,“ doplnila. Věří, že šampionát pomůže ke zvýšení popularity sportu v České republice.