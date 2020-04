Evropský šampionát v olympijském triatlonu se přesune na podzim

dnes 19:16

Červencové mistrovství Evropy v olympijském triatlonu bude muset kvůli pandemii koronaviru hledat nový termín. Evropská triatlonová unie (ETU) prodloužila nucenou pauzu, která dosud platila do konce června. Šampionát v Tartu se měl uskutečnit od 2. do 5. července, nově by se měl přesunout na podzim. Zcela zrušeno bylo ME ve středním triatlonu.

Představitelé ETU se rozhodli po konzultaci s estonskými pořadateli k odkladu s ohledem na situaci v Evropě a existující zdravotní rizika. Zavedená opatření proti šíření nákazy navíc ovlivňují tréninkové možnosti sportovců i cestování. Konkrétní nový termín zatím stanoven nebyl, určen bude až podle vývoje situace.

Mistrovství Evropy ve středním triatlonu, v aquatlonu a aquabiku, které se mělo uskutečnit v rámci závodu Challenge Walchsee od 25. do 28. června, nový termín hledat nebude. ETU s jeho uskutečněním nepočítá.