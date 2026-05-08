Puškař Nepejchal je na ME v třípolohové malorážce čtvrtý, český tým slaví zlato

Autor: ,
  16:10
Puškař Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy ve sportovní střelbě v Osijeku čtvrtý v třípolohové malorážce. V soutěži družstev, do níž se započítaly i výkony reprezentačních kolegů Davida Hrčkuláka a Jiřího Přívratského, slavili Češi v Chorvatsku zlato. O příčku tak vylepšili umístění z loňského šampionátu v Chateauroux.

Střelec Filip Nepejchal | foto: Jan Kasl/Sport Invest

Nepejchal postoupil do osmičlenného finále šestým nejlepším výkonem. Hrčkulák obsadil 28. místo, Přívratský byl hned za ním. Dokonce druhým místem se v kvalifikaci blýskl Petr Nymburský, ten ale startoval mimo soutěž.

Ve finále se Nepejchal, jenž je v královské disciplíně vicemistrem Evropy z roku 2019, držel po úvodních sériích v kleče a vleže na třetím místě. Ve vyřazovací části ve stoje se pak v úvodu propracoval dokonce do vedení, pozici ale po pokažených třech ranách v závěru neudržel.

Soutěž vyhrál Slovák Patrik Jány. Další místa na stupních vítězů ve finále obsadili Jon-Hermann Hegg z Norska a Serhij Kuliš z Ukrajiny.

Mistrovství Evropy ve sportovní střelbě v Osijeku (Chorvatsko)

Muži:
Třípolohová malorážka: 1. Jány (SR) 356,6, 2. Hegg (Nor.) 353,9, 3. Kuliš (Ukr.), 4. Nepejchal, ...v kvalifikaci 28. Hrčkulák, 29. Přívratský, 46. Smetana (všichni ČR).

Družstva: 1. Česko (Nepejchal, Hrčkulák, Přívratský) 1760, 2. Norsko 1758, 3. Slovensko 1758.

